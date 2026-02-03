ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья

Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.3 комментария
ФСБ предотвратила диверсию на энергообъекте Подмосковья, задержан иностранец
Иностранец был задержан в Москве при попытке организовать подрыв энергетического объекта на территории Подмосковья по заданию украинских спецслужб, при нем нашли 5 кг взрывчатки.
Сотрудники ФСБ задержали в Москве 29-летнего иностранца по подозрению в подготовке взрыва на энергетическом объекте в Московской области, передает ТАСС.
По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный действовал по заданию запрещённой в России украинской террористической организации, связанной со спецслужбами Украины.
В ведомстве уточнили: «Федеральной службой безопасности в Москве задержан гражданин иностранного государства 1996 года рождения, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта по заданию запрещенной в России украинской террористической организации, действующей в интересах спецслужб Украины». По информации спецслужб, мужчина был завербован через мессенджер Telegram и прибыл в Россию для совершения диверсии, после чего собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных.
У задержанного обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатки 5 кг, а также телефон, содержавший переписку с куратором о подготовке к теракту. В ФСБ добавили, что подозреваемый признал свою вину и дал показания о подготовке диверсии по заданию украинской организации.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств, а также о приготовлении к диверсии, совершённой группой лиц по предварительному сговору.
ФСБ напомнила, что спецслужбы Украины продолжают активно искать исполнителей диверсий и терактов в интернете и мессенджерах, и подчеркнула: все согласившиеся на содействие противнику будут выявлены, привлечены к ответственности и наказаны.
Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью. В тот же день ФСБ пресекла теракт смертника по заданию Киева в Крыму.
Ране сотрудники ФСБ предотвратили убийство российского военного в Петербурге.