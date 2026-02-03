  • Новость часаАртиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизни трех человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему США стремятся добить Иран
    Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины
    В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    Нанесен массированный удар по объектам энергетики Украины
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья
    Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    Цены на золото и серебро показали сильный рост после падения
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    3 февраля 2026, 11:33 • Новости дня

    Власти Азербайджана арестовали участвовавших в СВО на стороне России и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Азербайджанские спецслужбы произвели арест четырех местных граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне России и Украины, сообщили в службе госбезопасности (СГБ) страны.

    Арестованы Реал Набиев (1991 год рождения) Фарис Гусейнов (1993 год рождения), Али Мамедов и Муров Миргашимли (оба 1994 года рождения), указали в СГБ, передает ТАСС.

    Все они участвовали в боевых действиях под контролем ВС России и вооруженных формирований Украины.

    Их арестовали.

    В прошлом году в Узбекистане осудили местного жителя, участвовавшего в боевых действиях на стороне России против Украины. В январе в этой же стране жителя Ферганской области приговорили к трем годам лишения свободы по статье о наемничестве за участие в СВО на стороне России.

    2 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий

    Политолог Шеслер: Между властями Украины и главами регионов растет раскол

    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    @ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине усиливается раскол между регионами и центром. Банковая перекладывает на местные власти вину за коммунальные катастрофы. Но у руководителей на местах пока не хватит политического веса стать оппозицией Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Виталий Ким, глава Николаевской области, призвал к мирному соглашению с приоритетом в сохранении жизней, а не территорий.

    «Главы украинских регионов и мэры городов крайне заинтересованы в приостановке боевых действий. Они много заработали на конфликте, получая огромные откаты от военных, пользуясь налоговыми льготами, разворовывая деньги при строительстве укрепрайонов. Но сейчас Зеленский все активнее перекладывает на них всю ответственность за коммунальные катастрофы, отсутствие отопления и электричества», – пояснила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Я знаю из первых уст, что в Николаеве электричество дают на два-три часа в сутки. А ведь город не подвергается каким-то массированным обстрелам энергетической инфраструктуры и разрушениям. И так дела обстоят во многих больших региональных центрах Украины. Отсутствие электричества и отопления, аварии в системах водоснабжения влекут за собой очень большие социальные проблемы», – продолжила собеседница.

    «На этом фоне местные руководители выражают Киеву недовольство и призывают переформатировать отношение центра с регионами. Не исключаю, что они решили делегировать Кима выступить со страниц британского издания от лица весомой части представителей власти», – полагает спикер.

    «Нужно понимать, что эта условная «группа Кима» на самом деле не считает сохранение жизней украинцев важнее территориального вопроса. Сам глава Николаевской области ранее подписывался на все самые безумные инициативы Зеленского. Просто сейчас они видят давление со стороны Киева и призывают Банковую к торгу. Здесь нет места гуманизму, только прагматизм и расчет», – подчеркнула политолог.

    «Ким руководствуется также и соображениями личной физической безопасности. Он прекрасно понимает, что фронт вполне может дойти до Николаевской области. Это грозит концом его политической карьеры или даже более серьезными последствиями», – пояснила она.

    «Но огромная часть украинского истеблишмента, политиков и военных зарабатывают миллионы долларов на конфликте и являются сторонниками его продолжения. Поэтому позицию «группы Кима» можно считать условно оппонирующей Зеленскому. Этот раскол между центром и регионами сейчас стал достоянием общественности и начинает усиливаться», – детализировала эксперт.

    «Впрочем, у региональных властей пока мало ресурсов для того, чтобы составить Банковой реальную политическую конкуренцию. Поэтому нынешний конфликт Зеленский по привычке «заметет под ковер», делая вид, что прорабатывает варианты, предложенные регионами. А на Кима центр примется оказывать административное давление по аналогии с тем, как это делалось в отношении мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировала Шеслер.

    Ранее Виталий Ким, губернатор Николаевской области, в интервью британскому изданию The Independent призвал к мирному соглашению, в котором приоритет отдается сохранению жизней людей, а не территориям. Публикация вышла в преддверии крупной конференции с участием центральных украинских властей, а также региональных руководителей.

    «Земля важна, но люди все же важнее. Ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы с 1991 года, где украинцы счастливы и не погибают. Но все очень устали», – заявил Ким.

    «Поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении боевых действий и предоставлении гарантий безопасности на будущее, чтобы наши дети могли жить так, как жили мы до начала конфликта», – подчеркнул он.

    В ходе президентских выборов 2019 года Ким возглавлял николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа», а в ноябре 2020 года он был назначен губернатором региона.

    Комментарии (11)
    2 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
    @ nikolaytkachenko_actor

    Tекст: Вера Басилая

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» погиб в зоне СВО в январе 2026 года, сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев.

    О гибели актера театра и кино Николая Ткаченко в зоне СВО в январе 2026 года сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев, передает ТАСС.

    Ткаченко погиб в январе 2026 года в зоне СВО, заявил Алиев. Он добавил, что не знает подробностей, отмечая, что они общались как коллеги, но Ткаченко, по его словам, «умер как герой».

    Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Актерское образование он получил в Театральном институте имени Бориса Щукина, также обучался на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». В 2021 году артист вошел в труппу Театра современной драматургии, сотрудничал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и выходил на сцену театра «Томас».

    В театре «Томас» Ткаченко исполнил главную роль в комедийной мелодраме «Сказка для взрослых», а также выступил как режиссер спектакля «Ты меня жди…».

    В его фильмографии около 20 работ в кино и сериалах, среди которых «Триада», «Триггер», «Тест на беременность», «Галя, у нас отмена!». Последним на данный момент проектом актера стал сериал «Три плюс три», вышедший в 2025 году.

    Комментарии (5)
    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Комментарии (3)
    3 февраля 2026, 05:24 • Новости дня
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Наибольшее число погибших военнослужащих ВСУ фиксируют среди уроженцев Полтавской области Украины, сообщили в российских силовых структурах.

    Этот регион практически каждую неделю занимает лидерство по количеству потерь среди всех областей на Украине. «Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно», – приводит ТАСС текст сообщения.

    За последнюю неделю местные СМИ сообщили о гибели 27 человек из Полтавской области, часть из которых были опознаны и переданы Россией в рамках гуманитарного обмена.

    Представители силовых структур уже сообщали, что еженедельно в зоне СВО погибает примерно 20 военных ВСУ родом из этого региона, он стабильно остается лидером по таким потерям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в зоне СВО и наиболее перспективных направлениях для продвижения российских войск.

    Комментарии (8)
    3 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»

    Глава МИД Украины Сибига оскорбил президента ФИФА Инфантино из-за слов о России

    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на призыв президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил главу ФИФА.

    «Моральные дегенераты предлагают отменить запреты», – заявил Сибига в соцсетях.

    Он также заявил о «неспособности России» завершить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА заявил о необходимости отмены санкций против российских команд. Он отметил, что действующий запрет не принес желаемого результата и только усилил негативные эмоции среди болельщиков и спортсменов.

    Президент УЕФА Александер Чеферин также указывал, что отстранение российских футболистов не изменило ситуацию на Украине и подверг сомнению действенность подобных санкций.

    Комментарии (11)
    2 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Британия запросила заседание по Украине в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, намерена провести специальное заседание по ситуации на Украине 24 февраля, сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки.

    Британия, председательствующая в феврале в Совете Безопасности ООН, намерена провести 24 февраля заседание по Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки. Заседание приурочено к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.

    На данный момент в официальном расписании Совбеза заседание пока не значится. В прошлом году Британия уже пыталась инициировать подобную встречу к очередной годовщине, однако Россия заблокировала инициативу, сославшись на несоответствие мандатно-отчетному циклу Совбеза.

    В 2025 году по инициативе США была принята резолюция с призывом к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Информации о том, собираются ли США или другие страны вновь выносить аналогичные документы на голосование в этом году, пока нет.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские союзники Владимира Зеленского заняты торпедированием мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 04:54 • Новости дня
    Италия потребовала олимпийского перемирия на время зимних Игр

    Маттарелла потребовал олимпийского перемирия на время зимних Игр в Италии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Италии Серджо Маттарелла на открытии 145-й сессии Международного олимпийского комитета потребовал олимпийского перемирия во время зимних Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

    «Мы с непоколебимой решимостью требуем, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсюду. Пусть безоружная сила спорта заставит замолчать оружие», – приводит слова Маттареллы РИА «Новости».

    Он отметил, что спорт – это форма мирного взаимодействия, утверждающая братство и честную конкуренцию, и противопоставил его миру, в котором преобладают барьеры и насилие. По его словам, любое насилие приводит к новым конфликтам, нарушает достоинство людей и ухудшает качество их жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с шестого по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступал с инициативой прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал тогда, что Украина использует такие инициативы, как олимпийское перемирие, для перевооружения.

    Вооруженные силы России в январе 2023 года объявили рождественское прекращение огня, однако Киев отказался прекращать огонь, а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал это перемирие попыткой России выиграть время для перегруппировки войск.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Песков сообщил о прогрессе в украинском урегулировании по части пунктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

    Украинское урегулирование остается сложным и многовекторным процессом, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге отметил, что по ряду вопросов удалось приблизиться к решениям благодаря обсуждениям, однако по другим вопросам найти точки соприкосновения пока сложнее.

    Он подчеркнул, что в некоторых направлениях сближение позиций уже есть, однако по ряду тем говорить о прогрессе пока рано. Кремль продолжает фиксировать разницу в подходах сторон и отмечает необходимость дальнейших переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Обломки БПЛА обнаружили в трех районах Краснодарского края

    Tекст: Ольга Иванова

    Фрагменты беспилотников, сбитых над Кубанью, упали на пустырях, в полях и огородах, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Обломки беспилотных летательных аппаратов были обнаружены сразу в трех районах Краснодарского края, передает РИА «Новости».

    По данным оперативного штаба региона, фрагменты уничтоженных и перехваченных БПЛА упали в полях, на пустырях и в огородах, миновав жилые и инфраструктурные объекты. Власти подчеркивают, что пострадавших нет, повреждения домов и инфраструктуры также отсутствуют.

    Обломки найдены в Красноармейском районе – на пустыре в станице Старонижестеблиевской, в Гулькевичском районе – в огороде частного дома в городе Гулькевичи и в поле рядом с поселком Венцы. Кроме того, в Кавказском районе фрагменты беспилотников обнаружены во дворе частного дома в станице Дмитриевской и в станице Темижбекской.

    По адресам падения работают оперативные и специальные службы, уточнили в региональном оперштабе. Ранее утром Минобороны России сообщило о четырех сбитых БПЛА на территории Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во дворе частного дома в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края обнаружили обломки беспилотника.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над двумя областями России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение пяти часов дежурные силы ПВО ликвидировали девять беспилотников над Белгородской областью и три – над Курской.

    Силы противовоздушной обороны России уничтожили двенадцать украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, передает ТАСС.

    Операция прошла второго февраля в период с пятнадцати до двадцати часов по московскому времени. В Министерстве обороны России уточнили, что девять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Курской областью.

    Других подробностей в заявлении не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

    Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    Мирный житель Брянской области пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Климовском районе мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины на автомобиль, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Украинские БПЛА атаковали деревню Рудня Цата. По сообщению губернатора, удар был нанесен по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате атаки тяжелые осколочные ранения получил мирный житель, который был оперативно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Автомобиль получил повреждения. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы, сообщил Богомаз в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 23:36 • Новости дня
    Мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника в районе села Сурково пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В Шебекинском округе Белгородской области дрон атаковал ГАЗель. В результате атаки мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Пострадавший самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его отпустили на амбулаторное лечение. Автомобиль получил повреждения, сообщил Гладков в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель Брянской области пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ. В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали три мирных жителя.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 11:57 • Новости дня
    Российские бойцы ликвидировали группу англоговорящих военных ВСУ в Торецке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе зачистки зданий в Торецке российские военные столкнулись с группой противника, которая общалась на английском языке и вела ожесточенный огонь из подвала, сообщил штурмовик 102-го мотострелкового полка группировки «Центр» Дмитрий Акименко.

    Подразделение выполняло боевую задачу по разведке и зачистке местности, когда бойцы подошли к одному из зданий, сказал Акименко ТАСС.

    Он добавил, что была слышна английская речь, из подвала раздались очереди из автоматов.

    «Ну, мы уже были наготове, мы закидали гранатами, отбежали в сторону, постояли минут 10», – рассказал военный.

    После короткой паузы солдаты бросили в укрытие еще несколько боеприпасов для гарантии поражения противника. Спустившись в подвал, российские бойцы обнаружили тела трех погибших мужчин.

    Ранее сообщалось, что группа наемников из Аргентины собирается поехать на Украину для участия в боевых действиях в составе «Специальной латинской бригады».

    Также ВСУ стали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на Украине.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 06:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
    ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Подывотье Севского района атака беспилотников привела к ранению водителя и уничтожению техники на территории агрохолдинга, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «В Севском районе ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Подывотье Севского района», – сообщил Богомаз в Telegram.

    Удар был нанесен по территории агрохолдинга «Мираторг», в результате чего водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу. В результате атаки были полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины на автомобиль.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 07:23 • Новости дня
    Российские военные выбили два взвода ВСУ из Торецкого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие ликвидировали два взвода пехоты боевиков ВСУ и отразили все попытки контратаковать в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении ДНР, рассказал командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.

    Российские военнослужащие уничтожили два взвода пехоты ВСУ и отбили все попытки контратак в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Об этом рассказал командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.

    Он отметил, что после занятия выгодных позиций российские подразделения начали тщательно зачищать дома по всему населенному пункту. По словам Лозового, «деваться противнику было некуда – либо контратаковать, либо отходить. Но отходить им было некуда, наш солдат был везде». Противник пытался подтянуть резервы, но российская артиллерия полностью перекрыла пути снабжения ВСУ.

    По оценкам командира, ВСУ потеряли не менее двух взводов личного состава. После этого украинская сторона прекратила попытки организованных контратак. На завершающем этапе операции сопротивление окончательно ослабло, и по радиоперехвату стало известно о бегстве противника.

    Ранее, 31 января, Минобороны РФ сообщило, что силы группировки войск «Центр» освободили Торецкое в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России также освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

     Российские подразделения освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 06:58 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 190 человек

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 190 человек.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

    Ожесточенные бои продолжаются на всех участках фронта в Сумской области. Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на восьми направлениях в Сумском районе, на трех – в Краснопольском и на двух – в Глуховском, достигнув общего продвижения до 1 тыс. м.

    В Краснопольском районе оборона ВСУ не выдержала натиска, личный состав украинской армии покидает позиции, бросая вооружение. «На занятых позициях обнаружены пустые бутылки от спиртного, личное оружие и средства индивидуальной защиты военнослужащих ВСУ», – говорится в сообщении.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, однако российская авиация и расчеты ударных беспилотников продолжали наносить удары по украинским позициям в районах Ястребиного и Бояро-Лежачей.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигались в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска, а также на Хатненском участке.

    В лесу рядом со Старицей российские силы продвинулись на двух направлениях на 300 м, заняв участок леса. В районе Симиновки удалось овладеть двумя опорными пунктами ВСУ, продвинувшись на четырех участках на 300 м вглубь леса.

    ВСУ, потерпев неудачу в попытках вернуть утраченные позиции, оборудуют запасные рубежи южнее Симиновки и Графского и продолжают дистанционное минирование местности. В районе Волчанских Хуторов российская авиация и ТОС нанесли удары по украинским позициям, а на Хатненском участке штурмовые группы продвинулись по лесополосам на пяти направлениях до 400 м. На Липцовском участке фронта существенных изменений не было, однако артиллерия и FPV-дроны наносили удары по пунктам управления БпЛА и маршрутам снабжения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наступление российских сил в Сумской и Харьковской областях сопровождается активной работой авиации, артиллерии и применением комплексов «Солнцепек».

    Комментарии (0)
    Главное
    Кличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева
    Имя Зеленского упомянуто в материалах дела Эпштейна о торговле людьми
    Эсминец ВМС США уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    Правая кандидатка совершила прорыв в гонке за пост мэра Парижа
    Азербайджан арестовал участвовавших в СВО на стороне России и Украины
    В Нижнем Тагиле заслуженный учитель замерзла насмерть
    В уфимской школе девятиклассника задержали за стрельбу из страйкбольного оружия

    Зачем США ослабляют доллар

    Американская валюта в последние месяцы переживает значительное падение. Но руководство Белого дома этот процесс не пугает, наоборот, Дональд Трамп дает понять, что поддерживает ослабление доллара. Какие процессы влияют на курс американской валюты – и почему его понижение в итоге навредит значительной части американцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает к иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации