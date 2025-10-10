  • Новость часаПутин анонсировал появление у России нового оружия
    Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе
    Российская батутистка-чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство
    В Риме закрылось кафе, которое посещали Гоголь и Тургенев
    Холмогоров сравнил венгерского лауреата Нобелевской премии с Алексиевич
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание мирного решения по Украине
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    Путин заявил, что формат «СНГ плюс» придаст организации новый международный статус
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    10 октября 2025, 18:28 • Новости дня

    В Узбекистане осудили мужчину за участие в спецоперации на стороне России

    Жителя Узбекистана, участвовавшего в СВО, приговорили к трем годам за наемничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Пахтачийский районный суд Самаркандской области вынес приговор местному жителю, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины, приговорив его к лишению свободы.

    Как сообщает ТАСС, 27-летний мужчина из Узбекистана был признан виновным по статье о наемничестве за участие в боевых действиях на стороне России против Украины.

    Согласно материалам суда, в 2019 году он приехал в Россию на заработки, а в 2021 году был осужден в Челябинской области за незаконный оборот наркотиков и отбывал срок в колонии строгого режима.

    В 2024 году, по его словам, он согласился участвовать в военных действиях против Украины по предложению правоохранительных органов, рассчитывая на освобождение, получение российского гражданства и денежное вознаграждение.

    После освобождения мужчина прошел военную подготовку в Луганске и воевал в составе российских войск в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях, где получил ранение и был госпитализирован.

    Вернувшись в марте 2025 года в Узбекистан, он добровольно явился в отдел внутренних дел. Суд приговорил его к трем годам заключения по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадец Дилан Мордант получил четырнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима в России за участие в боях на стороне ВСУ.

    Грузинский наемник Михаил Поладашвили признан виновным в наемничестве и приговорен к 14 годам строгого режима. Срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлен по решению суда в Москве.

    9 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    Минобороны: ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Русина Яра в ДНР произошел взрыв ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса», повреждение которого привело к выбросу остатков аммиака в окружающую среду.

    Информацию о подрыве ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса» восточнее населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике распространило Министерство обороны России, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, украинские военные заминировали ответвление трубопровода с целью замедлить продвижение российских войск в этом районе. В сообщении уточняется, что подрыв был осуществлен около 13.05 9 октября 2025 года во время отступления подразделений ВСУ.

    В результате взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок трубопровода. «Пострадавших среди российских военнослужащих нет», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска.

    10 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об ударе по Днепрогэсу

    Военкор Котенок сообщили об ударе ВС России по Днепрогэсу

    Стало известно об ударе по Днепрогэсу
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали фотографии последствий удара по плотине Днепрогэса, движение по которой было перекрыто украинскими властями.

    Последствия удара по плотине Днепрогэса показал на фото в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

    По его словам, критических разрушений на сооружении не обнаружено: плотина осталась целой, несмотря на попадание. На Украине сообщили, что удары пришлись по машинному залу и распределительной станции.

    Как отмечают авторы Telegram-канала «Военный осведомитель», этот ракетный удар не стал первым по данному объекту. По их оценке, для полного вывода гидроэлектростанции из строя потребуется еще не одна подобная атака.

    В результате взрывов движение по дамбе Днепрогэса в Запорожье перекрыли.

    Движение по дамбе Каневской ГЭС также остановили.

    Минобороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия по энергетике Украины.

    10 октября 2025, 18:55 • Видео
    «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

    Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Карине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    10 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Душанбе.

    Глава государства подчеркнул, что «наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    10 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    В Киеве после взрывов произошел транспортный коллапс
    В Киеве после взрывов произошел транспортный коллапс
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение общественного транспорта в Киеве оказалось парализовано из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро, сообщает издание «Страна».

    В Киеве наблюдается транспортный коллапс на левом берегу Днепра из-за блэкаута, передает ТАСС. Издание «Страна» сообщает о массовой давке в метро и наземном транспорте, а также о резком росте цен на такси.

    Фото и видео с места событий подтверждают столпотворения на станциях метро и автобусных остановках. Ситуация осложнилась после ночных взрывов, которые, по данным СМИ, произошли в районе киевской ТЭЦ-6.

    Власти города ранее предупреждали о перебоях в работе метрополитена, пригородных поездов, троллейбусов и трамваев. Администрация Киева приняла решение увеличить количество автобусов для связи между левым и правым берегами города.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в городе остается сложной. Он сообщил о проблемах с электро- и водоснабжением столицы после серии ночных взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по дамбе Каневской ГЭС на Украине перекрыли. Левый берег Киева остался без света. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве.

    10 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»

    Эксперт Кнутов: Украинский «Фламинго» имеет конструкцию крылатой ракеты прошлого века

    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что комплекс «Панцирь» сбил «Фламинго», – очень хороший сигнал. Система ПВО России уже сейчас готова к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Сети опубликовали первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго».

    «Фламинго» – своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Двигатель «Фламинго» по одной версии – чешский, по другой – производился на заводе «Мотор Сич» в советское время. Система наведения управляется с помощью GPS – то есть достаточно простая. Поэтому Украина пошла по пути приобретения готовых блоков китайского производства», – продолжил собеседник.

    По его оценкам, фактически речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», – подчеркнул аналитик. При это Кнутов уточнил, что боевая часть «Фламинго» – порядка одной тонны, что делает ее действительно разрушительной.

    «Однако ее применение не скажется на боевых действиях. Противник будет стремиться работать ракетами по российскому глубокому тылу. Цель Киева – воздействовать, причем больше психологически, на наше население: вызвать недовольство и возмущение, чтобы граждане России затребовали заключения мирного соглашения, в том числе на условиях Украины», – уточнил специалист.

    Есть косвенные данные, согласно которым украинская сторона произвела больше сотни таких боеприпасов. Одна из попыток запуска уже была пресечена российскими военными, отметил эксперт. «Наши бойцы вычислили колонну ВСУ, ударили по ней «Искандерами», а затем добили «Геранями». В результате операция противника по применению «Фламинго» была отложена благодаря своевременной работе нашей разведки», – рассказал специалист.

    «Кроме того, ВС России продолжают выполнять задачу по уничтожению цехов и различных заводов, где противник производит ракеты и беспилотники большой дальности. То есть мы работаем на упреждение», – акцентировал Кнутов. По его прогнозам, украинская сторона тем не менее будет пытаться наносить удары – и одиночные, и комбинированные, и групповые.

    «То, что система ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук», сбила «Фламинго – очень хороший сигнал. Это значит, что серьезно дорабатывать программные алгоритмы не придется. Мы уже сейчас готовы к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», – подчеркнул аналитик.

    «Ракета оказалась тихоходной (600 км/ч) и «пузатой» с движком от чешского «Альбатроса» Л-39. Начинка – китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200», – отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.

    Ранее в Сети появились первые снимки обломков «новейшей» украинской крылатой ракеты «Фламинго». Их опубликовал военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, в том числе детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», – пишет Федоров в публикации. По его информации, ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России. В каком регионе это произошло, не уточняется.

    На одном из обломков обнаружили ошибку, допущенную украинскими инженерами, подписавшими шильдик. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На прикрепленной табличке есть надпись о степени защиты, что по-украински должно быть написано «ступінь захисту», однако там значится – «ступень захисту». «Украинские каналы уже во всю верещат о «российском вбросе», и что никакую «Фламинго» Россия не сбивала», – заметили они.

    Напомним, в середине августа фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго». Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion.

    Владимир Зеленский заявлял, что ракета может лететь на расстояние до трех тысяч км. В августе он сообщал, что уже прошли испытания «Фламинго», но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – говорил Зеленский.

    10 октября 2025, 07:52 • Новости дня
    Опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго»
    Опубликованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликованы первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на них зафиксированы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.

    Военные паблики опубликовали первые снимки обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго», передает Ura.ru со ссылкой на военные Telegram-каналы.

    На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, среди которых обнаружены детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    Отмечается, что ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России.

    Указывается, что ракета произведена максимально дешево.

    Ранее СМИ сообщали, что у Украины нет финансовых возможностей для производства ракет, в том числе для производства крылатых ракет «Фламинго».

    10 октября 2025, 12:44 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали энергообъекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК.

    Министерство подчеркнуло, что все цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в нескольких регионах Украины произошло отключение электричества.

    Также в Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством. Левый берег города остался без света.

    10 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Российские военные обнаружили скрытый подземный туннель ВСУ в ЛНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие России в ЛНР нашли тоннель длиной порядка 700 метров, использовавшийся для скрытого перемещения украинских военных и организации обороны, сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».

    Сооружение было вырыто через всю лесополосу на константиновском направлении в ДНР, сказал собеседник РИА «Новости».

    В этом тоннеле находились украинские боевики, которые были уничтожены российскими военными.

    «Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать «накат» (атаку) достаточно долго», – заявил «Дава».

    Также он пояснил, что такие сооружения позволяют скрытно перемещаться по лесополосам, оставаясь незамеченными с воздуха.

    «Один вход и один выход», – добавил командир, подчеркнув сложность обнаружения таких тоннелей с помощью беспилотников.

    Город Константиновка, где был найден туннель, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР и расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что ВСУ перестроили свою тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю.

    10 октября 2025, 12:20 • Новости дня
    Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет активов России
    Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет активов России
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sergey Kohl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

    Германский концерн Rheinmetall поставит Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 35, сообщает ТАСС.

    В официальном заявлении Rheinmetall говорится: «Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО малой дальности Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Финансирование поставок систем осуществляется одной из стран ЕС за счет доходов от замороженных активов России». Производство и интеграция комплексов будут выполнены Rheinmetall Italia SpA в Риме.

    Skyranger 35 представляет собой турельную систему ПВО малой дальности, оснащённую 35-миллиметровой пушкой с номинальной скорострельностью до 1 тыс. выстрелов в минуту. Эффективная дальность действия установки достигает 4 тыс. метров. Система предназначена для противодействия беспилотникам и другим воздушным угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Rheinmetall назвал Украину «двигателем роста» для своих продаж. Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger до 2030 года. Rheinmetall объявил о строительстве нового завода боеприпасов в Латвии.

    9 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна

    Президент Казахстана Токаев предложил России создать кластеры по глубокой переработке зерна

    Tекст: Денис Тельманов

    Касым-Жомарт Токаев на саммите в Душанбе инициировал обсуждение совместного проекта с Россией по созданию предприятий по глубокой переработке зерна.

    Как передает ТАСС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна. Он отметил, что Россия занимает позицию крупнейшего мирового производителя и экспортера зерна, а Казахстан также входит в число мировых лидеров по этому показателю.

    Токаев подчеркнул важность использования совместного потенциала для производства не только пшеницы и муки, но и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. По его словам, такой подход обеспечит выпуск более сложных и конкурентоспособных товаров на мировом рынке.

    Президент Казахстана призвал рассмотреть возможность реализации данного проекта на саммите Россия – Центральная Азия, подчеркнув стратегическую важность сотрудничества в аграрной сфере между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сбор зерна в России превысил 130 млн тонн. Россия убрала 90% площадей под зерновыми и аграрии продолжают жатву. В 2025 году Россию ждет новый исторический рекорд по производству и экспорту минеральных удобрений. Южная Корея за первые восемь месяцев 2025 года увеличила импорт пшеницы из России в четыре раза.

    10 октября 2025, 08:09 • Новости дня
    Ростех сообщил о старте испытаний Як-130М
    Ростех сообщил о старте испытаний Як-130М
    @ rostecru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иркутский авиационный завод завершил строительство первого образца модернизированного Як-130М, оснащенного современными системами вооружения и связи, вскоре начнутся его испытания, сообщили в Ростехе.

    Опытный образец учебно-боевого Як-130М уже отправлен на наземные и летные испытания, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Одновременно ведется сборка еще двух аналогичных самолетов.

    В ходе испытаний на Як-130М будут протестированы новые и модернизированные системы, подтверждающие заявленные характеристики. Большинство обновленного оборудования было разработано в кооперации предприятий Ростеха. После завершения наземной проверки самолет начнут готовить к первому полету.

    «Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух-воздух» и высокоточными авиационными средствами поражения класса «воздух-поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета», – указали в корпорации.

    Модернизированный Як-130М создан на базе Як-130. Главная задача обновления – расширение боевого потенциала машины. Интеграция новых бортовых систем позволит использовать Як-130М для учебных и боевых задач круглосуточно и в сложных погодных условиях.

    На самолет установлены бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, комплекс обороны «Президент-С130» и средства связи КСС-130.

    В феврале на авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Самолет представили в августе 2024 года.

    10 октября 2025, 11:02 • Новости дня
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на переговорах по Украине осложняется отсутствием реакции Киева на предложения Москвы, при этом позиции украинской стороны продолжают слабеть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Переговорные позиции Украины с каждым днем становятся хуже, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, киевский режим не осознает ухудшения своей ситуации на фоне продолжающихся событий.

    Песков отметил, что стамбульский переговорный процесс поставлен на паузу по вине Киева, «из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены Россией».

    По словам представителя Кремля, украинская сторона не отвечает на переданный ей проект документа и не реагирует на предложение создать три рабочие группы для подготовки встречи на высшем уровне.

    «Все это для того, чтобы начать делать ту самую «домашнюю работу», которую необходимо сделать до встречи в верхах, до саммита», – добавил Песков.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования ситуации на Украине.

    Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется. Песков также отметил нежелание Киева идти на переговоры на фоне провалов ВСУ на фронтах.

    10 октября 2025, 08:56 • Новости дня
    Движение по дамбе Каневской ГЭС на Украине перекрыли
    Движение по дамбе Каневской ГЭС на Украине перекрыли
    @ Riwnodennyk/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Остановлено движение по дамбе Каневской ГЭС, расположенной в центральной части Украины, об этом заявил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

    В области зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов, сообщил Табурец, передает ТАСС.

    Детали он не привел. Причины закрытия движения не уточняются.

    Ранее из-за взрывов было перекрыто движение по дамбе Днепрогэс, которая считается крупнейшей гидроэлектростанцией Украины и находится в подконтрольном Киеву Запорожье.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко предполагал, что дорога по дамбе Днепрогэса была частью неафишированных договоренностей между Россией и Западом, но кто-то со стороны Запада нарушил обещания, после чего Россия начала бить по этому объекту.

    10 октября 2025, 07:30 • Новости дня
    Около ста украинских военных попали в окружение в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группе из примерно 100 украинских военных заблокировали пути отхода в районе железнодорожной станции Купянск-Южный после наступления российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, около ста украинских военных оказались в окружении в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, которая находится в центральной части города Купянск в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что передовые отряды России продолжают освобождение города. «Наши передовые отряды продолжают освобождение населенного пункта Купянск. В ходе ожесточённых боев бойцы РФ заняли вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный», – заявил Марочко.

    Он также рассказал, что российские военные зачистили участок по улице Защитников Отечества и установили контроль над Автотранспортным колледжем. Кроме того, межпозиционное пространство между российскими силами по улице Студенческая сейчас составляет менее 500 метров.

    Марочко отметил, что это фактически лишило украинских военнослужащих, находившихся в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, возможности покинуть окружение. По предварительным оценкам, в котле оказались до 100 украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключенных. Российские войска освободили 70% Купянска в Харьковской области. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.

    10 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске

    Путин: Россия по вопросу Украины будет придерживаться итогов саммита на Аляске

    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оценивает итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже положительно, и сообщил о намерении информировать коллег по СНГ о достигнутых договоренностях, передает ТАСС.

    «У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил Путин главам стран СНГ.

    Глава государства добавил, что уже частично ознакомил некоторых лидеров стран СНГ с содержанием переговоров, посвященных украинскому вопросу. По его словам, дальнейшие действия России на этом направлении будут базироваться на принципах, выработанных в ходе саммита на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, каковы перспективы дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

