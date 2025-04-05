В Будапеште отметили 80-ю годовщину освобождения Венгрии от фашизма

Tекст: Вера Басилая

В Будапеште прошла торжественная церемония, посвященная 80-й годовщине освобождения Венгрии от фашизма. Мероприятие на площади Свободы состоялось по инициативе Венгерской антифашистской лиги и движения «Форум за мир». В церемонии приняли участие представители посольства России, а также другие общественные и политические организации, передает ТАСС.

От России участие в церемонии приняли советник-посланник Тигран Гарибян и полковник Алексей Заруднев. Также цветы к мемориалу возложил посол Белоруссии Владимир Улахович. Отмечено, что 7 апреля венки возложат представители всех посольств стран СНГ в Венгрии.

Руководители Венгерской антифашистской лиги и Венгерской рабочей партии напомнили о заслугах советского народа и Красной армии в победе над фашизмом. Тамаш Хиршлер и Дьюла Тюрмер призвали помнить о жертвах, принесенных ради освобождения Европы, включая не только советских солдат, но и венгерских антифашистов и солдат, сражавшихся на стороне СССР.

Тюрмер также отметил, что активисты посетили могилы советских воинов, оставив там венгерские флажки и георгиевские ленточки. В Венгрии насчитывается 829 советских воинских захоронений, где покоятся более 140 тыс. солдат и офицеров Красной армии, погибших в 1944–1945 годах.

Руководитель «Венгерского круга мира» Эндре Шимо подчеркнул, что солдаты Красной армии сражались за мир, и заверил, что его организация будет продолжать работать над укреплением мирных и равноправных отношений с другими странами. Он заявил, что Россия не угрожает суверенитету Венгрии.

Памятник советским воинам-освободителям в Будапеште был установлен вскоре после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Архитектор Антол Карой спроектировал его недалеко от парламента, на месте бывшего воинского захоронения. В 1958 году останки были перенесены на кладбище Керепеши, где создан мемориал в честь советских солдат, погибших при освобождении столицы Венгрии.

В сражениях против нацистских войск в Венгрии погибло более 140 тыс. советских солдат и офицеров, из которых 80 тыс. сложили головы при освобождении Будапешта. Бои за столицу Венгрии были особенно ожесточенными, так как город был превращен в неприступную крепость. Полное освобождение территории Венгрии от фашистских войск произошло 4 апреля 1945 года.