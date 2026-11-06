Песков заявил о фактическом неучастии Армении в работе ОДКБ

Tекст: Елизавета Шишкова

«Вы знаете, что Ереван сейчас де-факто не участвует в работе в ОДКБ. Вы слышали официальное заявление Еревана о позиции в отношении целесообразности участия в ОДКБ», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, дальнейшие шаги прописаны в уставных документах, а будущее Еревана в объединении будет зависеть от того, какого рода обсуждения состоятся в рамках организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о потере интереса к Организации Договора о коллективной безопасности.

Весной первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал сближение Еревана с Евросоюзом поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства страны в блоке.

В прошлом году в Кремле подчеркнули зависимость статуса Армении в ОДКБ исключительно от решений самого Еревана.