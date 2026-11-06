Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Песков заявил о фактическом неучастии Армении в работе ОДКБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Ереван де-факто не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а его дальнейший статус будет зависеть от обсуждений стран-членов.
«Вы знаете, что Ереван сейчас де-факто не участвует в работе в ОДКБ. Вы слышали официальное заявление Еревана о позиции в отношении целесообразности участия в ОДКБ», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, дальнейшие шаги прописаны в уставных документах, а будущее Еревана в объединении будет зависеть от того, какого рода обсуждения состоятся в рамках организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о потере интереса к Организации Договора о коллективной безопасности.
Весной первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал сближение Еревана с Евросоюзом поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства страны в блоке.
В прошлом году в Кремле подчеркнули зависимость статуса Армении в ОДКБ исключительно от решений самого Еревана.