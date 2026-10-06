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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    6 октября 2026, 10:49 • Новости дня

    Задержанный житель Тамбова признался в подготовке теракта против сотрудников ОПК

    Житель Тамбова признался в подготовке теракта против сотрудников оборонного предприятия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный житель Тамбова, подозреваемый в подготовке взрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб, признался в содеянном на допросе.

    Мужчина планировал собрать самодельное взрывное устройство из компонентов, которые ему должны были передать. «Однако задуманное мне совершить не удалось, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ», – заявил задержанный на видео, предоставленном ФСБ, передает ТАСС.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, он заключен под стражу. Следователи также проверяют его действия на предмет государственной измены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ФСБ предотвратила подрыв автомобилей сотрудников ОПК в Тамбове.

    В понедельник спецслужба задержала в Перми и Старом Осколе готовивших теракты украинских агентов.

    В июле ФСБ сообщила, что боевики в ходе подготовки другого теракта в 2024 году замаскировали под огнетушитель бомбу против офицера.

    5 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины

    Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его обещания миллиардов Киеву

    Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины
    @ IMAGO/Rolf-Peter Stoffels/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основатель партии BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия») Сара Вагенкнехт призвала канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за его визита на Украину и обещания многомиллиардной помощи Киеву.

    Вагенкнехт подвергла резкой критике решение Мерца нанести необъявленный визит в Киев, передает ТАСС. «Это просто уму непостижимо! В то время как Германия все глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство душит немцев бюджетными сокращениями, Мерц едет в Киев и вновь обещает Украине многомиллиардную помощь. На пенсиях, уходе за больными, поддержке семей и здравоохранении приходится экономить, но для коррумпированной клики (Владимира) Зеленского средства, судя по всему, безграничны», – заявила политик на своей странице в соцсети.

    Она отметила, что Мерц стал самым непопулярным канцлером всех времен, и 90% немцев недовольны его работой. Вагенкнехт уверена, что тот, кто разбазаривает деньги за рубежом и игнорирует интересы собственного населения, должен немедленно уйти в отставку.

    Партия BSW требует больше не выделять деньги немецких налогоплательщиков Украине. Вместо этого Вагенкнехт призывает к снижению нагрузки на граждан и прекращению антисоциальных планов сокращения расходов. Она также назвала Мерца «лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В тот же день он заявил, что Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине.

    В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

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    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона расширила перечень целей атак на объекты мирной экономики России, Вооруженные силы наносят удары возмездия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это была именно украинская сторона, которая пошла на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков предупредил о цене планирования ударов по России.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    В субботу МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине.

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    5 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия

    Middle East Eye: Турция поставила Украине средства ПВО ближнего радиуса Korkut

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара передала Украине средства противовоздушной обороны Korkut ближнего радиуса действия, чтобы Киев протестировал новые изделия, сообщает Middle East Eye.

    Турция поставила Украине системы ПВО ближнего радиуса действия Korkut. Киев импортировал небольшое количество систем, пишет Middle East Eye. При этом собеседники издания не уточнили, сколько установок отправили на передовую. Поставка зенитных систем против дронов позволила украинским военным протестировать новые изделия и улучшить их потенциал, передают «Вести».

    В состав ПВО входят три установки Korkut и машина управления. Для поражения воздушных целей, в том числе БПЛА и крылатых ракет, используются автоматические пушки. Сообщается, что компания-производитель Aselsan могла предлагать Украине приобрести установки еще пять лет назад.

    В воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В марте Турция предложила посредничество в новых переговорах по Украине.

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    5 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    ВСУ начали строить оборонительные рубежи у Чернобыля
    ВСУ начали строить оборонительные рубежи у Чернобыля
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В северной части Киевской области у Чернобыля устанавливают масштабные оборонительные рубежи для защиты Киева, сообщили военкоры.

    Украинские военные готовятся к обороне Киева и оборудуют масштабные оборонительные рубежи возле Чернобыля, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В северной части Киевской области устанавливают до 35 рядов колючей проволоки. Таким образом усиливается приграничная полоса и возможные направления продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции.

    До этого украинские войска начали строить оборонительные сооружения у Харьковской окружной дороги.

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    6 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    Активы России позволили G7 выдать Киеву кредиты почти на 50 млрд долларов
    Активы России позволили G7 выдать Киеву кредиты почти на 50 млрд долларов
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общая сумма кредитов, которые страны G7 выдали Украине за счет доходов от замороженных активов России, достигла 49,4 млрд долларов, при этом с начала 2026 года поступило 10,5 млрд долларов.

    «Большая семерка» в 2024 году одобрила выдачу Украине кредита на сумму около 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На конец сентября 2026 года Украина по этой схеме получила уже 49,4 млрд долларов, следует из данных украинского минфина и национальных ведомств, которые изучило РИА «Новости».

    Первый миллиард долларов Украина получила от США еще в конце 2024 года, после чего выплаты по этой линии прекратились. Остальные члены G7 направили Украине 37,9 млрд долларов в 2025 году и 10,5 млрд долларов – в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье депутаты Европарламента предложили передать Еврокомиссии замороженные активы России.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных активов России.

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    5 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Рубио заявил о возможной приостановке работы посольства США в Киеве
    Рубио заявил о возможной приостановке работы посольства США в Киеве
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность приостановки работы американского посольства на Украине из-за продолжающихся ударов по Киеву.

    Комментируя предупреждения России об опасности нахождения в украинской столице, он отметил, что Вашингтон постоянно анализирует ситуацию, передает ТАСС. «У нас имеется присутствие посольства там. И мы решим, безопасно или нет там им находиться», – заявил Рубио журналистам.

    По его словам, дипломатов предупреждают о необходимости выезда уже на протяжении месяцев. Госсекретарь подчеркнул, что угроза ударов по Киеву хорошо известна. Он добавил, что США ежедневно оценивают безопасность своих дипмиссий по всему миру.

    Если возникнет угроза, требующая изменения статуса представительства, Вашингтон примет соответствующие меры, хотя пока этого сделано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Марко Рубио эвакуировать дипмиссию из Киева.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе американского посольства из украинской столицы.

    Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий опроверг слухи об эвакуации дипломатов.


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    6 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    Число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек
    Число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших в результате атаки беспилотников на Московскую область возросло до двух человек, ранения получили девять жителей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

    «В Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину», – сообщил Воробьев в Max. Он добавил, что находившаяся в доме женщина пострадала.

    Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа. Всего, по словам губернатора, пострадали девять человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

    Воробьев уточнил, что в семи муниципалитетах, включая Волоколамск, Ступино, Дмитров, Наро-Фоминск, Серпухов, Домодедово и Истру, пострадали 47 частных домов.

    Кроме того, в селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме и окна расположенной рядом котельной, а в Истре и Ступино повреждены три автомобиля. В деревне Литвиново произошло небольшое возгорание на территории склада, которое уже потушили. На местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы.

    Ранее сообщалось, что во вторник при налете беспилотников на Подмосковье погиб один человек.

    При атаке пострадали жилые дома.

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    5 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Самойловку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Самойловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Тихого, Чаплино Днепропетровской области, Воскресенки, Мировки, Заливного, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Яремовка, Изюма, Червоного Оскола, Благодатовки, Осиново Харьковской области, Богородичного, Маяков и Волчьего Яра Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Славянска, Семеновки, Николаевки, Дружковки, Василевской Пустоши и Краматорска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этомт потерял до 175 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Криворожья, Андреевки, Святогоровки, Веровки, Белозерского, Марьевки ДНР, Первомайского, Чугуево и Новопавловки Днепропетровской области.

    В районе Доброполья штурмовые группы 51-й армии продвигались в южной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская. За минувшие сутки были освобождены 51 здание, уничтожены более 20 военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

    В конце недели ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

    А до этого взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

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    6 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва «волчанского котла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовой полк украинской армии понес потери в ходе попыток прорвать окружение «волчанского котла» в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    ВСУ продолжают безуспешные попытки вырваться из окружения в Харьковской области, они задействовали 475-й отдельный штурмовой полк для прорыва из района Курганного, сообщил собеседник РИА «Новости».

    «Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населенного пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская артиллерия обрушила шквал огня на «волчанский котел».

    В прошлом месяце началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском.

    В «волчанский котел» попали около 2 тыс. украинских военных.

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    5 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Мэр Харькова сообщил о пожаре на складах после серии взрывов

    Мэр Харькова Терехов: В Слободском районе города горят складские помещения

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Слободском районе Харькова после серии взрывов начался пожар на складах, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    «В Слободском районе Харькова <…> горят складские помещения», – написал Терехов в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По его словам, перед этим в городе прогремело как минимум три взрыва.

    Также сообщалось, что после взрывов электричество пропало в Чугуеве Харьковской области и его окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве и других городах Украины прогремели взрывы.

    В пятницу удары повредили портовую инфраструктуру и склады в Николаеве.

    Летом в Харькове после серии взрывов пострадала железнодорожная инфраструктура.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника сбито 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников, 105 – на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – написал мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93.

    С начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого
    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.

    Завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее Рубленого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Николаевки, Лобановки и Резниково.

    ВСУ в кольце окружения за минувшие сутки потеряли свыше 35 военнослужащих, бронемашину и два наземных робототехнических комплекса.

    В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах Приколотного, Котовки и Аннополья.

    Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ у Слатино, Светличного, Першотравневого, Песочин, Русских Тишков, Белашей, Дергачей и Шестаково, отчитались в Минобороны.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Чернетчины, Вакаловщины, Битицы и Хомино.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник сообщалось, что российские дроны сожгли колонны снабжения ВСУ под Харьковом.

    Днем ранее Минобороны сообщало, что российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные выбили прятавшихся в руинах солдат ВСУ под Харьковом.

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    6 октября 2026, 10:02 • Новости дня
    Члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов
    Члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов
    @ кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Боевики из мексиканских и колумбийских преступных синдикатов начали присоединяться к Иностранному легиону украинской армии, чтобы получить боевой опыт использования беспилотников.

    Наемники из мексиканских и колумбийских преступных синдикатов массово вступают в ряды Иностранного легиона Вооруженных сил Украины для получения опыта ведения современной войны с помощью беспилотных летательных аппаратов. Наркокартели рассчитывают использовать полученные на поле боя навыки для усиления своих группировок, пишет Al Jazeera.

    Преступные транснациональные сети все активнее применяют ударные FPV-дроны в своей повседневной деятельности и криминальных разборках. Участие боевиков в конфликте на стороне украинской армии рассматривается главарями картелей как уникальная возможность перенять передовые тактики управления беспилотниками в реальных боевых условиях и повысить квалификацию своих операторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Соединенные Штаты испытали системы борьбы с беспилотниками картелей на границе с Мексикой. Летом семьи погибших колумбийских наемников потребовали от властей Украины выплаты компенсаций. В мае командование украинской армии попыталось убить раненого иностранного бойца.

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    6 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    Сеул назвал недостаточными извинения Украины
    Сеул назвал недостаточными извинения Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил во вторник, что полученное от главы МИД Украины Андрея Сыбихи извинение за разглашение передачи двух пленных военных из КНДР в Сеул не соответствует ожиданиям Сеула.

    Южная Корея получила от Украины сообщение с извинениями за раскрытие факта передачи в Сеул двух военнопленных из КНДР, но считает его недостаточным и ниже ожидаемого уровня, после того как президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце публично сообщил о передаче, а его офис отрицал существование договоренности о конфиденциальности, передает Yonhap.

    «Я постоянно нахожусь в контакте с министром иностранных дел Украины Андреем Сыбихой по этому вопросу, и он рассказал, насколько сложна ситуация», – сказал Чо на парламентских слушаниях, отвечая на вопрос депутатов о том, извинилась ли Украина. Он уточнил, что в полученных им сообщениях содержались извинения, однако они не соответствуют уровню, которого ожидает Сеул, и пообещал предпринять жесткие меры, включая возможность отзыва посла Южной Кореи на Украине Пак Хи-чана, как предлагали парламентарии.

    Глава МИД подчеркнул, что изначально между сторонами была достигнута договоренность не разглашать операцию по передаче пленных, чтобы защитить самих военнослужащих и их семьи, которые остаются в КНДР, при этом с просьбой не делать дело публичным первой выступила украинская сторона. После требования Сеула дать официальные объяснения и извиниться Сыбиха назвал произошедшее «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду на скорое урегулирование ситуации.

    По данным южнокорейских властей, два военнослужащих из КНДР были захвачены в январе 2025 года в Курской области, где они воевали на стороне России, и прибыли в Южную Корею в середине сентября. Отвечая на вопрос, почему Зеленский мог раскрыть факт передачи, Чо высказал личное предположение, что украинский президент хотел продемонстрировать в ООН, что Киев действует должным образом как либеральная демократия, отметив при этом, что Сеул стремится урегулировать спор по дипломатическим каналам, подчеркивая важность поддержания отношений с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами за передачу Сеулу пленных военнослужащих из КНДР. В прошлом месяце Украина уже спровоцировала дипломатический скандал в Южной Корее, раскрыв детали этой операции с военнопленными. В мае 2026 года Международный комитет Красного Креста сообщил о посещении тысяч военнопленных в России и на Украине.

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