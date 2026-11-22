Tекст: Игорь Иножарский

Более 50 руководителей из госуправления, сферы искусственного интеллекта, бизнеса и кибербезопасности сошлись в оценке: в ближайшие полтора года атаки на компании и критическую инфраструктуру станут постоянными, всё более изощрёнными и разрушительными, а 2027 год сделает киберугрозы подобием погоды. Сбои последних двух недель – от глобального отказа Microsoft до приостановки полётов Федеральным управлением гражданской авиации США и сбоя в банке Chase – названы мягким предвестием грядущего, пишет Axios.

Хедж-фонд Bridgewater Associates в этом месяце сообщил, что управляет деньгами исходя из вероятности один к трём, что в течение ближайшего года произойдёт подрывающая экономику атака. Глава Booz Allen Хорасио Розански назвал происходящее «туманом перед войной» – предвестием хаоса, когда автономные агенты смогут атаковать «со скоростью мысли». «Сейчас самое время принять максимум возможных мер предосторожности. Осознайте, что это надвигается», – заявил Розански.

Часть нынешних сбоев вызвана попытками компаний и государства укрепить системы от будущих атак, и эта практика сохранится. Главные опасения связаны с нехваткой знатоков ИИ в госаппарате и у крупных компаний и с масштабом уязвимостей в устаревших системах. Группа Volt Typhoon более пяти лет присутствует в сетях американской водной, энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а Salt Typhoon получила доступ к записям звонков операторов связи.

ФБР 13 ноября предупредило об открытом ПО ARTEX, позволяющем запускать ИИ-агентов для атак на машинной скорости, техасский энергорегулятор предупредил нефтегазовые и коммунальные сети о повышенном риске. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку национального директора по кибербезопасности Белого дома и назначил на этот пост Кирстен Дэвис, ранее работавшую директором по информационным технологиям Пентагона. Ставку делают на объединение ИИ-компаний усилиями главы целевой группы Белого дома Джея Клейтона и на альянс по критической инфраструктуре под руководством главы JPMorgan Chase Джейми Даймона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне заявил о превращении технологических сбоев и киберугроз с использованием искусственного интеллекта в новую норму. В пятницу способность искусственного интеллекта выявлять уязвимости в программном коде привела к резкому росту числа кибератак на критическую инфраструктуру. В понедельник китайская компания Alibaba Group Holding запустила модель искусственного интеллекта Qwen4-Max со строгими мерами кибербезопасности.