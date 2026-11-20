Politico: Искусственный интеллект вызвал масштабные сбои в работе интернета

Tекст: Игорь Иножарский

Внутренние сервисы структур Евросоюза отключились после масштабной кибератаки с использованием искусственного интеллекта. До этого перебои затронули органы национальной безопасности США, Федеральное авиационное управление и супермаркеты в Европе, пишет Politico.

Власти связывают волну нестабильности с новыми инструментами искусственного интеллекта, которые позволяют злоумышленникам быстро находить и использовать уязвимости в существующем коде. По словам главы европейского подразделения компании Palo Alto Networks Хельмута Райзингера, количество инцидентов выросло примерно в десять раз по сравнению с показателями четырехмесячной давности.

В прошлом месяце агентства по кибербезопасности предупредили о серьезных недостатках в PHP – языке программирования, на котором работает 70% веб-сайтов. Схожие проблемы были выявлены в Java и NGINX. Специалисты отмечают, что критически важный код десятилетиями поддерживается небольшой группой программистов-волонтеров и некоммерческими фондами, которые не справляются с возросшей нагрузкой.

«Мы работаем из последних сил», – заявил исполнительный директор OpenJS Foundation Робин Бендер Гинн.

Глава киберагентства Евросоюза ENISA Юхан Лепассаар сообщил, что ведомство составляет список наиболее важных компонентов с открытым исходным кодом, которые необходимо обезопасить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейская комиссия подверглась масштабной кибератаке. В прошлом месяце государственные ведомства Финляндии временно отключили свои сайты из-за обнаружения уязвимостей в языке программирования PHP. Председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на качественно новый уровень.