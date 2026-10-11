Россияне пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса»

В России зафиксировали масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса»

Tекст: Дарья Григоренко

Жители России отмечают массовые проблемы в работе сервисов «Яндекса», передает ТАСС.

Наибольшее число жалоб поступило на платежный сервис «Яндекс Пэй» и поисковую систему – 12 тыс. и 11 тыс. обращений за сутки соответственно. Зафиксированы сбои в работе приложений «Яндекс Go», «Яндекс Еда» и «Яндекс Музыка». Трудности с доступом возникли также у пользователей мобильных приложений сети магазинов «Магнит» и фитнес-клубов DDX Fitness.

Кроме того, по данным сервиса «Сбой.РФ», аналогичные неполадки затронули онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» (свыше 3,7 тыс. жалоб), сеть «Додо Пицца», маркетплейс Lamoda и сеть ресторанов «Вкусно – и точка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье неполадки в работе сервисов «Яндекса» зафиксировали в Белоруссии и Киргизии.

Пользователи в Москве столкнулись со сбоем в мобильном приложении «Яндекс Еда».

Жители столицы и Подмосковья также пожаловались на проблемы с доступом к сервису «Яндекс Go».