Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
Россияне пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса»
В России зафиксировали масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса»
Пользователи в России массово столкнулись с неполадками в работе сразу нескольких ключевых сервисов «Яндекса», а также приложений ряда других крупных компаний, свидетельствуют данные портала Detector404.
Жители России отмечают массовые проблемы в работе сервисов «Яндекса», передает ТАСС.
Наибольшее число жалоб поступило на платежный сервис «Яндекс Пэй» и поисковую систему – 12 тыс. и 11 тыс. обращений за сутки соответственно. Зафиксированы сбои в работе приложений «Яндекс Go», «Яндекс Еда» и «Яндекс Музыка». Трудности с доступом возникли также у пользователей мобильных приложений сети магазинов «Магнит» и фитнес-клубов DDX Fitness.
Кроме того, по данным сервиса «Сбой.РФ», аналогичные неполадки затронули онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» (свыше 3,7 тыс. жалоб), сеть «Додо Пицца», маркетплейс Lamoda и сеть ресторанов «Вкусно – и точка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье неполадки в работе сервисов «Яндекса» зафиксировали в Белоруссии и Киргизии.
Пользователи в Москве столкнулись со сбоем в мобильном приложении «Яндекс Еда».
Жители столицы и Подмосковья также пожаловались на проблемы с доступом к сервису «Яндекс Go».