В Москве произошел сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда»

В Москве перестал работать сервис доставки «Яндекс Еда»

Tекст: Вера Басилая

В Москве перестал отображаться список ресторанов в мобильном приложении «Яндекс Еда», передает ТАСС.

В самом приложении клиентам сообщается о техническом сбое и проведении восстановительных работ. У части пользователей вместо каталога заведений выводится сообщение об отсутствии сервиса в их районе.

Ранее работа дата-центра «Яндекса» во Владимире была полностью остановлена из-за атаки беспилотника. До этого дроны повредили часть инфраструктуры вычислительных центров компании в Калуге и Сасове Рязанской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.

В Москве и Подмосковье произошел сбой в приложении «Яндекс Go».

В пятницу компания предупредила о возможных сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения инфраструктуры.

Сторонние облачные провайдеры согласились разместить на своих серверах данные клиентов пострадавших дата-центров.