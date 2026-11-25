Tекст: Валерия Городецкая

Участники собрания единогласно утвердили устав новой организации и сформировали органы управления, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества в Telegram. Также было принято решение ходатайствовать о включении херсонского объединения в состав всероссийского.

Атаманом избрали Сергея Клищевского, ранее руководившего станичным казачьим обществом «Присивашское». Главными задачами казаков станут несение государственной службы, помощь правоохранительным органам и МЧС, а также поддержка местных жителей и семей военнослужащих. Им также предстоит укреплять оборону на сложных рубежах и противодействовать терроризму.

«Создание окружного общества стало важным событием для возрождения казачества в Херсонской области», – заявил Клищевский. Приоритетами дальнейшей работы он назвал патриотическое воспитание молодежи и развитие казачьих классов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в ДНР впервые зарегистрировали реестровое казачье общество.