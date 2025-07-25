Зарегистрировано первое в ДНР реестровое казачье общество

Tекст: Валерия Городецкая

Атаман ГКО «Станица Донецкая», член рабочей группы по казачеству при главе ДНР Александр Ефременко отметил, что это событие имеет историческое значение для региона и традиций российского казачества, сообщается в Telegram-канале Всероссийского Казачьего Общества.

«Казак всегда был защитником Святой Руси. Сегодня мы снова на передовой, как и наши предки. Это наш долг и наша честь. Для казаков участие в СВО воспринимается как продолжение вековой традиции защиты Отечества», – заявил он.

Первые реестровые казаки в ДНР – это бойцы, участвовавшие в боях с 2014 года, участники СВО, женщины-казачки и представители молодежи во главе с атаманом молодежного казачьего отряда, а также казачий старейшина.

В марте в Новороссии началось активное создание казачьих обществ.