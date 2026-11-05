Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера страны
IRIB: Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от Моджтабы Хаменеи
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.
Подробности переданного документа не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB. «Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», – сообщил вещатель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.
В среду верховный руководитель Исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи пригрозил США ответом более широкого масштаба в случае повторения агрессии.
В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.