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Армия Ирана сообщила о подрыве двух танкеров на минах
В восточной части Ормузского пролива на минах подорвались еще два нефтяных танкера, сообщили Военно-морские силы Ирана.
«Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении армии, которое приводит РИА «Новости».
Отмечается, что причиной возгорания стало игнорирование предупреждений со стороны Корпуса стражей исламской революции, а также проход в запретную зону без согласования с Тегераном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.
В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о двух супертанкерах, загоревшихся в ходе попытки пересечь Ормузский пролив.
В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.