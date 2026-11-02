Спецслужбы Сирии предотвратили нападение ИГ на НПЗ в Хомсе

Tекст: Антон Антонов

«Спецслужбы Сирии своевременно отследили перемещения террористической ячейки, заблокировали район и задержали боевиков непосредственно перед осуществлением диверсии», – говорится в заявлении ведомства.

У задержанных изъяли пояса смертников, самодельные взрывные устройства, электронное оборудование для дистанционного подрыва и детальные карты завода, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Отмечается, что сотрудники спецслужб не понесли потерь, а охрана всех энергетических объектов в Сирии приведена на максимальный уровень готовности.

НПЗ в Хомсе вместе с комплексом в порту Банияс играет ключевую роль в обеспечении страны нефтепродуктами.

По сведениям SANA, в воскресенье в провинции Дейр-эз-Зор проведена операция против ячейки «Исламского государства*» (ИГ, организация запрещена в России), в ходе которой были нейтрализованы несколько боевиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вооруженные силы Иордании нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) на юге Сирии, уничтожив более 20 боевиков.

Сирия закрыла пункт пропуска «Насиб» на границе с Иорданией после ударов иорданских ВВС по провинции Дераа.

