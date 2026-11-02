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Спецслужбы Сирии предотвратили нападение ИГ на НПЗ в Хомсе
Главное управление общей разведки при МВД переходного правительства Сирии сообщило о предотвращении теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.
«Спецслужбы Сирии своевременно отследили перемещения террористической ячейки, заблокировали район и задержали боевиков непосредственно перед осуществлением диверсии», – говорится в заявлении ведомства.
У задержанных изъяли пояса смертников, самодельные взрывные устройства, электронное оборудование для дистанционного подрыва и детальные карты завода, передает ТАСС со ссылкой на SANA.
Отмечается, что сотрудники спецслужб не понесли потерь, а охрана всех энергетических объектов в Сирии приведена на максимальный уровень готовности.
НПЗ в Хомсе вместе с комплексом в порту Банияс играет ключевую роль в обеспечении страны нефтепродуктами.
По сведениям SANA, в воскресенье в провинции Дейр-эз-Зор проведена операция против ячейки «Исламского государства*» (ИГ, организация запрещена в России), в ходе которой были нейтрализованы несколько боевиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вооруженные силы Иордании нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) на юге Сирии, уничтожив более 20 боевиков.
Сирия закрыла пункт пропуска «Насиб» на границе с Иорданией после ударов иорданских ВВС по провинции Дераа.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ