Полицейский погиб при взрыве заминированного мотоцикла на Хеллоуин в Колумбии

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел около полуночи в субботу у торгового заведения Las Palmitas. По предварительным данным, погиб патрульный Национальной полиции, еще как минимум семь человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Tiempo.

Заминированный мотоцикл оставили в центре города, где собралось множество людей. Преступники привели устройство в действие дистанционно. Взрывная волна затронула как полицейских, так и граждан в нескольких метрах от места взрыва.

Раненые, среди которых еще один сотрудник полиции и несколько прохожих, доставлены в муниципальную больницу. Медицинский персонал работает над стабилизацией их состояния, однако официальных данных о тяжести их ранений пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае машина въехала в зрителей на автомобильном шоу в Колумбии, убив трех человек.

Весной жертвами столкновений боевиков в Колумбии стали около полусотни человек.