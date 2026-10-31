Кризисную встречу польских парламентариев назначили на вторую половину дня

Tекст: Мария Иванова

Заседание состоится в 15:00 (17:00 мск), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя совета Марчина Горалу. Навроцкий призвал к срочным консультациям для стабилизации ситуации и восстановления конституционного порядка.

Кризис обострился после попыток правительства Дональда Туска отстранить председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Глава Минюста Польши Вальдемар Журек потребовал снять с них неприкосновенность для привлечения к ответственности.

В пятницу на сайте суда появилась информация о приостановке их полномочий, однако в соцсети X учреждения заявили о незаконном захвате сайта, подчеркнув, что Свенчковский сохраняет свой пост.

Накануне протестующие окружили здание КС, полиция провела задержания. Навроцкий прервал зарубежный визит, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом госпереворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание политических сил.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала приостановить полномочия премьера Дональда Туска.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал события в республике конституционным переворотом.