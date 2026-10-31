Посольство в Варшаве назвало спокойной обстановку вокруг дипмиссии

Tекст: Тимур Шайдуллин

В посольстве России в Польше назвали спокойной обстановку вокруг дипломатической миссии. «Обстановка спокойная», – сообщил ТАСС представитель российского посольства.

Также дипломаты отказались комментировать кризис вокруг Конституционного суда, объяснив это тем, что такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Польши.

Здание российского посольства располагается на Бельведерской улице в 900 метрах от Конституционного суда на проспекте Шуха, где продолжаются акции протеста. Движение по проспекту ограничено, здание охраняют крупные наряды полиции. По информации очевидцев, количество протестующих уменьшилось по сравнению с ночью, однако к месту прибывают новые участники из разных регионов Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий созвал внеочередное заседание Совета парламентариев из-за политического кризиса вокруг Конституционного суда.

Тогда же евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.

Политолог Станислав Стремидловский назвал политический кризис в Польше выгодным для обеих сторон конфликта в связи с предстоящими выборами.