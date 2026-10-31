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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    6 комментариев
    31 октября 2026, 15:18 • Новости дня

    Сириец задержан на Кипре по подозрению в убийстве россиянки

    Сирийца задержали в аэропорту Ларнаки по подозрению в убийстве россиянки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Кипра задержали 43-летнего гражданина Сирии в аэропорту Ларнаки по подозрению в убийстве его 61-летней сожительницы из России, которая пропала без вести.

    Правоохранительные органы Кипра ведут следствие по делу об исчезновении 61-летней гражданки России. По подозрению в ее убийстве в аэропорту Ларнаки задержали 43-летнего гражданина Сирии, с которым женщина состояла в отношениях, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Перед исчезновением между женщиной и подозреваемым произошла ссора. Россиянка перестала выходить на связь и не пришла на запланированную встречу. Заявление о ее пропаже поступило в полицию спустя пять дней. Дома у женщины осталась собака без присмотра, а ее автомобиль Toyota обнаружили брошенным.

    Накануне исчезновения женщины возле дома подозреваемого заметили двух человек, а сосед слышал женский крик. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль заехал задом на участок, после чего в багажник погрузили неизвестный объект. Следователи не исключают, что так могли вывезти тело.

    Сирийца задержали 30 октября. Мужчина полностью отрицает вину. Ожидается, что следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Местонахождение россиянки пока не установлено, поиски продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному заключению гражданина США Фрэнсиса Кауфманна по делу об убийстве его спутницы из России Анастасии Трофимовой.

    В начале месяца власти Северного Кипра с помощью анализа ДНК опознали тело россиянки Юлии Озджан. А летом в Сербии задержали подозреваемых в убийстве 28-летней жительницы Петербурга.

    31 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств

    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег

    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств
    @ Toms Kalinis/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская заявила, что власти стран Балтии депортируют русскоязычных жителей в ночное время без средств к существованию.

    Власти прибалтийских государств выдворяют русскоязычных граждан в позднее время суток, при этом у большинства из них нет денег на переезд, передает РИА «Новости».

    «Не было денег, ровно как у переселенца из Латвии Паши, 35 евро на счете было. Мы понимали, что невозможно Пашу было даже в гостиницу поместить и фактически, если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда не пойти», – рассказала Полонская.

    По ее словам, чиновников стран Балтии не волнует наличие маленьких детей в семьях, они выдворяют людей, не задумываясь о последствиях. Омбудсмен назвала происходящее элементом унижения человека.

    В декабре 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что в странах Прибалтики русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине. Он подчеркивал, что местные власти воспользовались ситуацией для решения внутриполитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жесткие требования властей Латвии к знанию государственного языка под угрозой депортации вызвали тяжелые стрессы у пожилых русскоязычных жителей республики.

    Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила рост количества обращений от соотечественников из стран Прибалтики из-за угрозы депортации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высылку русскоязычных жителей из Латвии.

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    31 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян
    Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян
    @ Gabwt2020/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный частный банк Аргентины Galicia без предупреждения закрыл счета переехавших в страну граждан России и Белоруссии по коммерческим соображениям.

    Аргентинский банк Galicia приступил к блокировке счетов переехавших в страну россиян. У части пострадавших клиентов есть аргентинское гражданство. Заблокированные пользователи потеряли доступ к своим средствам через мобильное приложение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

    Некоторые из лишившихся доступа к деньгам клиентов также не могут открыть новый счет в кредитной организации. В самом банке объяснили блокировки «коммерческими соображениями». Отмечается, что на аналогичные проблемы жалуются и местные жители.

    В настоящий момент почти 500 выходцев из России и Белоруссии готовят коллективный иск к финансовой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе швейцарский банк Swissquote также прекратил обслуживание ряда проживающих в стране граждан России.

    В июне крупнейший португальский банк Caixa Geral de Depositos предупредил часть российских клиентов о принудительном закрытии счетов. В том же месяце французский банк ограничил обслуживание усыновленного россиянина из-за указанного в документах места рождения.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    29 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    «Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители победившего на выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» потребовали отставки руководителей полиции и спецслужб республики.

    Победивший на выборах в Сербии оппозиционный «Студенческий список» требует, чтобы директор Агентства безопасности и информации Владимир Орлич немедленно ушел в отставку, пишет ТАСС.

    «Учитывая, что Агентство безопасности и информации до сих пор действовало скорее как инструмент обеспечения безопасности конкретной партии, а не государства, «Студенческий список» требует, чтобы директор спецслужбы Владимир Орлич немедленно ушел в отставку», – заявила представитель движения Светлана Станаревич.

    Она отметила, что сотрудники агентства должны прекратить деятельность по дискредитации оппонентов и вернуться к законным полномочиям. Также объединение настаивает на отставке руководителей Военно-разведывательного агентства и полиции Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии, обойдя коалицию бывшего президента страны Александра Вучича.

    В среду один из основателей «Студенческого списка» Радомир Саичич заявил об отказе движения вводить санкции против России.

    В четверг генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после требований «Студенческого списка».

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    30 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    В ДТП на трассе в Карелии погибли двое полицейских

    МВД: В ДТП в Карелии погибли три человека, включая двоих полицейских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате дорожно-транспортного происшествия в Кондопожском районе Карелии погибли три человека, среди которых двое сотрудников полиции, сообщили в региональном МВД.

    «Сегодня в 16:20 мск на 502-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кондопожском районе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли три человека, из них двое сотрудников полиции», – сообщили ТАСС в МВД республики.

    В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей.

    Ранее грузовик протаранил стоявший на светофоре микроавтобус в Пряжинском районе Карелии. Позже в Минздраве республики сообщили о состоянии пострадавших в аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад авария с участием микроавтобуса и грузовика в Питкярантском районе Карелии привела к госпитализации восьми человек.

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    31 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову

    Власти Латвии навсегда закрыли въезд в страну Собчак и Богомолову

    Латвия бессрочно запретила въезд Собчак и Богомолову
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для российской журналистки Ксении Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова.

    Журналистку Ксению Собчак и ее супруга, режиссера Константина Богомолова включили в список нежелательных лиц для посещения Латвии без уточнения конкретных причин. Соответствующее решение было принято на основании местного законодательства, пишет РБК.

    «В соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию», – сообщила глава МИД Латвии Байба Браже.

    Упомянутая статья латвийского закона об иммиграции позволяет запрещать иностранцам въезд в страну, при этом окончательное решение принимает глава министерства иностранных дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Латвии Байба Браже запретила въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину.

    Летом власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц.

    В прошлом году въезд на латвийскую территорию запретили российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерины Андреевой.

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    28 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    МИД напомнил о введении визового режима с Черногорией

    МИД напомнил россиянам о введении Черногорией виз с 1 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские граждане с 1 ноября 2026 года смогут въезжать в Черногорию только при наличии визы, напомнил консульский департамент МИД России.

    Черногория уведомила российскую сторону о прекращении действия межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан двух стран от 24 сентября 2008 года. Это означает отмену безвизового режима с 1 ноября 2026 года, говорится в сообщении Telegram-канала консульского департамента МИД.

    В ведомстве уточнили, что для получения виз можно обращаться в центры предоставления услуг VFS Global в Москве, Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, а также в посольство Черногории в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство России в Подгорице сообщило об увеличении числа прибывающих в Черногорию российских граждан.

    В четверг дипломаты уточнили, что россиянам с видом на жительство в Черногории отдельная въездная виза не потребуется.

    На прошлой неделе посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил об официальном уведомлении Москвы о введении визового режима.

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    29 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Начальник тверского МРЭО ГИБДД арестован за взятки

    Суд в Твери арестовал начальника МРЭО ГИБДД по делу о взятке

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД УМВД России по Тверской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки за выдачу водительских прав без экзаменов, сообщили в управлении СК по региону.

    Обвиняемому инкриминируют получение взятки в 150 тыс. рублей через посредника в период с 30 мая по 11 июня, сообщается на сайте ведомства. За эти деньги он должен был незаконно выдать водительское удостоверение без фактической сдачи теоретического и практического экзаменов.

    В служебном кабинете и дома у фигуранта прошли обыски. Изъяты электронные носители информации, госномера и документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор соучастнице бывшего руководителя краевого ГИБДД по делу о получении взяток.

    В марте управление Следственного комитета по Тверской области сообщило о задержании в Твери руководителя Осташковского округа по делу о взятке в 1 млн 100 тыс. рублей.

    В феврале высокопоставленного сотрудника МВД задержали в Саратовской области по подозрению в получении взятки за сдачу экзаменов на права в РЭО ГИБДД.

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    29 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в ОАЭ 120 семей из России переселили в другие гостиницы

    Tекст: Вера Басилая

    В северных эмиратах ОАЭ 120 российских семей были вынуждены переехать в другие гостиницы из-за масштабного нефтяного загрязнения побережья, сообщают СМИ.

    Из-за разлива мазута в Объединенных Арабских Эмиратах переселились 120 семей из России. Некоторые туристы, перевезенные из Рас-эль-Хаймы в Шарджу, на следующий день снова оказались в зоне загрязнения. Оставшимся в северных эмиратах предлагают переселение с доплатой, однако из-за нехватки мест оно не гарантировано, а вопрос компенсаций остается нерешенным, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    В Аджмане полиция выводит туристов из моря из-за резкого запаха и нефтяного загрязнения. Некоторые отели оградили пляжи сигнальной лентой. После купания в загрязненной воде россияне жаловались на появление красных пятен и белых прыщей, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Несмотря на разлив нефти, туры в ОАЭ продолжают продавать со скидкой 50%. В качестве компенсации отдыхающим предоставляют бесплатный трансфер на чистые пляжи и поездки в торговые центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти эмирата Шарджа временно закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    На прошлой неделе пляж Аль-Хамрия также закрыли из-за утечки нефти с морского танкера.

    В марте российские туристы в Дубае пожаловались на обманные схемы выселения из дорогих отелей.

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    30 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Лодка с российскими туристами взорвалась на Бали

    Tribun Kaltim: На Бали взорвалась лодка с российскими туристами

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов индонезийского острова Бали взорвалась и загорелась лодка с четырьмя российскими туристами, все спасены, сообщило издание Tribun Kaltim.

    Инцидент произошел в водах залива Гамат в районе Нуса-Пенида. Лодка с четырьмя туристами из России и гидом готовилась покинуть залив, когда в кормовой части, где расположены компоненты батареи, произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Tribun Kaltim.

    Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью местной полиции, гид и туристы прыгнули в море, чтобы спастись от огня. Проходившее мимо судно подобрало их и доставило на берег.

    По словам гида, перед отправлением лодка прошла проверку технической исправности, которая подтвердила ее пригодность для плавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Российский союз туриндустрии сообщил об отсутствии информации о пострадавших россиянах при взрыве в аэропорту Эр-Рияда.

    В прошлом месяце шесть человек погибли в результате взрыва здания в туристическом районе Афин.

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    30 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    МВД сообщило о снижении числа совершенных иностранцами преступлений в России

    МВД: Количество совершенных иностранцами преступлений снизилось на 40%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России отмечено снижение числа преступлений, совершенных иностранцами, их количество сократилось почти на 40% за девять месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщило МВД.

    Общее количество зарегистрированных преступлений в стране уменьшилось на 16,3%, тяжких и особо тяжких – на 21,7%, сообщается в канале ведомства в Max. Число преступлений против личности снизилось на 6,7%, убийств и покушений – на 11,9%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 18%, изнасилований и покушений – на 17,4%.

    Количество разбоев сократилось на 20,1%, грабежей – на 14,7%, краж – на 8,9%, угонов – на 18,8%, мошенничеств – на 23,8%.

    За указанный период из оборота было изъято почти 17 т наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, количество IT-преступлений уменьшилось на 31,5%, а дистанционных мошенничеств – на 28,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минцифры Максут Шадаев заявил о снижении уровня преступности и в сфере кибер- и телефонного мошенничества в России.

    В среду управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило об использовании злоумышленниками онлайн-игр для кражи денег у детей.

    Во вторник Министерство внутренних дел по Чувашии сообщило о задержании иностранца за похищение грузовика.

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    29 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Замглавы МИД Грушко заявил о вреде визовых санкций против россиян для самого ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России обернется в первую очередь наказанием для самих европейских стран, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко отметил, что европейские политики ранее подчеркивали, будто санкции направлены не на российский народ, а на изменение внешнеполитического курса России.

    «Если они введут санкции, если запретят выдачу виз всем гражданам Российской Федерации – кого они наказывают? Прежде всего они наказывают себя», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкну сообщала, что Эстония призвала страны Евросоюза прекратить выдачу россиянам туристических виз.

    Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко заявил об отсутствии планов зеркального ответа на ужесточение визового режима Евросоюзом.

    В начале месяца глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество туристических виз для россиян и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

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    29 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Россиянин погиб на Пхукете при падении с высоты

    Phuket News: На Пхукете после падения с высоты погиб 40-летний россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Тело 40-летнего гражданина России с признаками падения с высоты обнаружили около многоэтажного кондоминиума на тайском острове Пхукет.

    На таиландском острове Пхукет в районе Ченг Тхале обнаружили мертвого россиянина, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Phuket News.

    Тело иностранного гражданина нашли у одного из многоэтажных кондоминиумов. Отмечается, что на трупе присутствовали травмы, характерные для падения с высоты.

    Погибший был опознан, им оказался 40-летний гражданин России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гражданина России нашли мертвым в кондоминиуме на острове Пхукет.

    В июле россиянка насмерть разбилась при падении с восьмого этажа местного кондоминиума.

    В апреле другой россиянин погиб в результате падения с высоты на Пхукете.

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    30 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Первую группу моряков с арестованного в Индии танкера репатриировали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity с российскими моряками на борту репатриирована и готовится к вылету в Россию, сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

    «Первая группа членов экипажа танкера Unity (семь человек) была репатриирована 29 октября», – заявили в генконсульстве РИА «Новости».

    Моряки вернулись при участии дипломата консульства и сейчас находятся в Бхубанешваре, столице штата Одиша. Их вылет на родину намечен на 31 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу находящийся в аварийном состоянии танкер Unity с российскими моряками отбуксировали ближе к побережью Индии на фоне надвигающегося шторма.

    Ранее власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на арестованном танкере Unity.

    Также судебная инстанция вынесла решение, предписывающее индийской стороне обеспечить возвращение моряков на родину.

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    30 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Экс-бухгалтера полиции в Ростовской области обвинили в хищении 24 млн рублей

    СК: Экс-главбуха полиции в Ростовской области обвинили в хищении 24 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следователи предъявили обвинение в присвоении более 24 млн рублей бывшему главному бухгалтеру отдела МВД по Константиновскому району Ростовской области, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Дело завели по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере», сообщается в канале ведомства в Max. В результате противоправных действий обвиняемая присвоила более 24 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

    По данным следствия, с января 2021 года по июль 2026-го фигурантка систематически оформляла платежные поручения, по которым деньги, предназначенные для денежного довольствия и зарплаты сотрудникам отдела полиции, перечислялись на ее банковские счета.

    Обвиняемая задержана, судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем подготовлены ходатайства о наложении ареста на имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу заместителя главы Таганрога Егора Долматова по обвинению в получении крупной взятки.

    Источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева.

    В феврале бывшую главу Советского райсуда Ростова-на-Дону Елену Коблеву признали виновной в коррупции.

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    30 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Генконсульство сообщило о четырех пострадавших в ДТП в Египте россиянах

    Tекст: Денис Тельманов

    В египетской провинции Красное море после ДТП с участием автобуса госпитализированы четыре гражданина России, сообщил третий секретарь генконсульства России в Хургаде Иван Мороз.

    ДТП произошло на 95-м километре трассы Хургада – Рас-Гариб. Автобус столкнулся с грузовиком, груженым песком, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, в результате лобового столкновения погибли два гражданина Египта, еще 27 человек получили ранения. Среди пострадавших – четверо граждан Российской Федерации, из них двое – туристы, еще двое – постоянно проживающие в Египте россияне», – заявил Мороз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу источник в департаменте здравоохранения провинции Красное море сообщил о гибели трех человек и 25 пострадавших, включая троих граждан России, при столкновении автобуса с грузовиком на трассе Рас-Гариб – Хургада.

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    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса

    В Польше разворачивается беспрецедентный конституционный кризис. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. По мнению экспертов, это противостояние вышло за рамки обычных политических споров. Почему грядущие выборы стали для премьера Дональда Туска и лидера оппозиции Ярослава Качиньского вопросом физической свободы и каковы возможные сценарии выхода из тупика? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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