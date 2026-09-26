Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Число жертв взрыва жилого дома в Афинах выросло до шести человек
В результате взрыва и частичного обрушения здания в туристическом районе Плака в Афинах погибли шесть человек, включая четырех американских туристов.
Количество жертв происшествия увеличилось после обнаружения тел последних двух пропавших без вести. В здании, помимо четырех граждан США, проживала пожилая пара из Великобритании, сообщает издание Kathimerini.
Ранее газета сообщала, что взрыв в районе Плака произошел в пятницу утром. Причина трагедии пока не установлена, однако наиболее вероятной версией считается утечка газа. При инциденте также пострадали прохожий и две жительницы соседнего дома, отмечает РИА «Новости».