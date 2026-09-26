Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
В МИД назвали причину неучастия Европы в развитии Севморпути
МИД: Западному бизнесу не дают участвовать в развитии Севморпути
Европа пока наблюдает издалека за развитием Северного морского пути, так как западному бизнесу по политизированным предлогам не дают участвовать в этом проекте, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
Масленников отметил, что европейские страны наблюдают издалека, однако это не говорит об отсутствии у них интереса к Севморпути, передает РИА «Новости».
Дипломат пояснил, что западному бизнесу по надуманным предлогам не дают воспользоваться преимуществами маршрута и открывающимися возможностями.
Северный морской путь – стратегически важный водный маршрут вдоль северного побережья России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по нему вырос почти десятикратно – до 37 млн тонн в 2025 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайская компания запустила регулярные рейсы в Европу по Севморпути.
Летом глава Минтранса сообщил о планах Китая по транзиту в Европу по этому маршруту.
В феврале МИД заявил об отсутствии влияния кризиса вокруг Гренландии на Северный морской путь.