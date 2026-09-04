Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Кобяков: Впереди у Европы и США долговой кризис
Западные страны столкнутся с масштабным долговым кризисом на фоне растущих затрат на поддержку Украины и энергоресурсы, сообщил советник президента Антон Кобяков.
Кобяков предрек наступление долгового кризиса в странах Европы и США, передает РИА «Новости».
Выступая на итоговом брифинге Восточного экономического форума, он подчеркнул масштаб надвигающихся проблем.
«Впереди и у Европы, и у США долговой кризис. У Вашингтона федеральный долг достиг уже 40 трлн долларов», – заявил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ.
Кобяков также отметил финансовые трудности, с которыми столкнется европейское сообщество. По его словам, финансирование Украины и рост затрат на энергию обернутся для Европы серьезными издержками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный долг США превысил отметку в 40 трлн долларов.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил резкое удорожание долговых обязательств в Европе.
Советник президента России Антон Кобяков назвал причиной фатального роста долговой нагрузки европейских стран полное обеспечение Украины.