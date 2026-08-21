  • Новость часаРумыния обвинила Россию в атаке дрона на газовую платформу в Черном море
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    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке
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    Wildberries и Ozon объявили о запуске оплаты цифровыми рублями
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    6 комментариев
    21 августа 2026, 10:16 • Новости дня

    Госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы

    Politico: Долги США толкают Европу к финансовому кризису

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный долг США, перевалив за отметку 40 трлн долларов, разгоняет доходность облигаций по всему миру и бьёт по бюджетам европейских стран, отмечает Politico.

    Госдолг США превысил 40 трлн долларов, что уже привело к росту доходности американских 30-летних облигаций до максимума за 19 лет, пишет Politico.

    Доходность немецких десятилетних бондов, которые задают тон для остальной Европы, поднялась до уровня 2011 года – европейским правительствам приходится конкурировать с Вашингтоном за мировой пул сбережений, и конкуренция усилилась из-за того, что американские техногиганты заняли сотни миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта.

    По оценке INSEE, расходы Франции на обслуживание долга вырастут более чем в четыре раза за десятилетие – с 30 млрд евро в 2020 году до 124 млрд евро в 2030 году.

    Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала рост доходности облигаций «неумолимой расплатой за десять лет макронизма». «Пришло время расчистить авгиевы конюшни, в которые превратились государственные финансы!» – заявила она в соцсетях.

    Экс-министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ напомнил, что партия Ле Пен всегда мешала правительству Эмманюэля Макрона сокращать бюджетный дефицит, в частности вынудив отказаться от пенсионной реформы в 2025 году. Совокупный долг госсектора еврозоны вырос с 66% ВВП в 2007 году до почти 88% в прошлом году, и Европейская комиссия ожидает дальнейшего роста на фоне войн в Иране и на Украине.

    Европейский центробанк уже один раз поднял ставку в этом году из-за роста цен на нефть и газ, вызванного войной США и Израиля против Ирана, и, по прогнозу главного экономиста Schroders Дэвида Риса, до конца года повысит её ещё дважды по 0,25 процентного пункта.

    На фоне этого экс-главный экономист МВФ Оливье Бланшар предупредил: «Учитывая наш долг и наш дефицит, мы, вероятно, уже вошли в зону опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный государственный долг США превысил отметку в 40 трлн долларов, что создает риск удорожания кредитов.

    Ранее Франция сместила Италию с позиции главного должника еврозоны на фоне затяжного политического кризиса.

    20 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США

    Норвегия обогнала США и стала главным поставщиком газа Евросоюзу

    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    @ REUTERS/Heinz-Peter Bader

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия назвала Норвегию крупнейшим экспортером природного газа в ЕС вместо Соединенных Штатов, сейчас страны объединения заняты пополнением запасов топлива, которые пока находятся на низком уровне.

    Евросоюз начал закупать наибольшие объемы топлива у Осло. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидера среди экспортеров, пишет РБК.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила она.

    Хрцинова отметила, что подготовка к холодам идет по плану. По ее словам, темпы закачки топлива оказались немного медленнее показателей прошлых лет. При этом европейские резервуары уже заполнены почти на 62%, поэтому причин для беспокойства нет.

    Представитель ЕК при этом подчеркнула отсутствие необходимости полностью заполнять хранилища. Она уточнила, что целевой уровень традиционно составляет лишь 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе перед отопительным сезоном превысили средние показатели последних трех лет на 52%.

    При этом темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища из-за аномальной летней жары упали до трехлетнего минимума.

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    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

    Комментарии (7)
    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»

    Туск назвал правильным уничтожение «Северных потоков»

    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток». По его словам, Варшава всегда выступала против реализации этого энергетического проекта и прилагала максимум усилий, чтобы не допустить его успешного завершения.

    Туск выступил в защиту организаторов теракта на российских экспортных магистралях газа «Северный поток», пишет RT. «Стыдиться должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а те, кто их построил», – заявил политик.

    По словам главы правительства, Варшава всегда прилагала максимум усилий для недопущения успешной реализации этого масштабного энергетического проекта.

    Тем временем издание Politico предупредило о рисках истощения запасов голубого топлива в Германии уже к ноябрю. Эксперты прогнозируют, что острая нехватка ресурсов грозит обернуться крайне тяжелой зимой для всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии обвинили гражданина Украины в подрыве газопроводов.

    Ранее Варшавский суд заблокировал запрос Берлина об экстрадиции подозреваемого дайвера. А председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал немецкое руководство за создание этой энергетической инфраструктуры.

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    19 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    @ общественное достояние

    Tекст: Денис Тельманов

    Авторы школьных учебников по химии в Эстонии исключили упоминание имени всемирно известного русского ученого Дмитрия Менделеева как создателя периодической системы.

    Имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева исчезло из школьных учебников в Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом сообщила переехавшая в Россию жительница республики Оксана.

    «Таблицы Менделеева остались, но его имени никто не упоминает... Таблицу просто называют «Периодическая таблица химических элементов». Без упоминания имени ее создателя», – рассказала собеседница агентства.

    Таблица Менделеева, составленная в 1869 году, включает классификацию элементов, показывающую зависимость их свойств от заряда атомного ядра.

    Это открытие стало одним из главных научных прорывов XIX века и сегодня используется в учебных заведениях ведущих стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее саркастически предложила киевским властям запретить таблицу Менделеева.

    В июне эстонские учителя возмутились речью министра образования на русском языке.

    Месяцем позже в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка в честь великого русского химика.

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    18 августа 2026, 11:48 • Новости дня
    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград

    Политолог Межевич: Литва готова на безумные решения по транзиту в Калининград

    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининград. Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее депутаты Литвы предложили ужесточить контроль за транзитом в российский эксклав.

    «Политики целого ряда недружественных стран едва ли не каждый день выступают с безумными заявлениями. Но дипломатическая активность Литвы на российском направлении носит параноидальный характер», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценкам, причины кроются в тяжелом положении дел в самой республике.

    «Экономика страны умирает, демографическая ситуация на грани катастрофы, к этому добавляются политическая нестабильность и коррупция. В таких условиях литовские чиновники видят единственный способ получения капитала – это антироссийские выступления», – детализировал собеседник. Напомним, в июльском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», выпускаемым газетой ВЗГЛЯД, Литва заняла четвертое место.

    Как указал политолог, инициатива Вильнюса ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами в Калининградскую область укладывается в озвученную логику. Межевич напомнил, что в 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининградскую область. «Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов», – уточнил аналитик.

    По его мнению, возможное сокращение времени транзита в Калининград опасно тем, что вслед за таким шагом последуют другие безумные решения. «Сейчас Вильнюс проверяет реакцию Москвы. Неслучайно раз в месяц в Литве обсуждают вопрос полного закрытия транзита – хотя это нарушает договоренности России и ЕС, литовское руководство данные нюанс не очень беспокоят», – заключил Межевич.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

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    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

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    20 августа 2026, 13:32 • Новости дня
    Украинских беженцев в ЕС обязали доказывать отсутствие уклонения от службы

    ЕК обязала украинских беженцев доказывать отсутствие уклонения от армии

    Tекст: Мария Иванова

    Для получения статуса временной защиты в странах Европы военнообязанным гражданам Украины потребуется подтвердить, что они не скрываются от призыва в армию.

    Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что прибывающие в европейские страны украинские беженцы должны подтверждать отсутствие уклонения от военной службы, передает ТАСС.

    Это требование касается как мужчин, так и женщин, стремящихся получить статус временной защиты.

    «Решение Совета ЕС о продлении временной защиты вступило в силу с начала августа. Но это дело национальных властей применять это решение, и определять правила приема. Решение Совета ЕС не делает различий между мужчинами и женщинами в вопросе применения. Вы помните этой вопрос военной службы или пройденной военной службы, поэтому никакой разницы между мужчинами и женщинами здесь нет», – пояснил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

    Ранее стало известно, что миграционные службы некоторых европейских стран начали требовать от определенных категорий украинских женщин подтверждения, что они не скрываются от участия в боевых действиях. В частности, это касается профессиональных медицинских работников, которые по украинскому законодательству являются военнообязанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза обязал украинских беженцев призывного возраста документально подтверждать выполнение воинских обязанностей.

    Власти Бельгии отказывают в предоставлении временной защиты гражданам без электронных военно-учетных документов.

    Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

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    19 августа 2026, 15:18 • Новости дня
    Резко выросла очередь машин на границе Белоруссии и Евросоюза

    Очередь машин на выезд из Белоруссии в ЕС увеличилась за сутки на 400 авто

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За прошедшие сутки количество автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии в европейские страны, значительно увеличилось из-за медленной работы сопредельных пунктов пропуска, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

    Очередь из легковых автомобилей, ожидающих на границе выезда из Белоруссии в страны ЕС, выросла на 400 единиц за сутки. При этом ситуация на западных рубежах страны продолжает ухудшаться. Наибольшее скопление транспорта наблюдается на польском направлении, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

    Перед пограничными пунктами въезда в Польшу скопилось 2245 легковых машин и 38 автобусов. При этом польская сторона пропустила на свою территорию лишь 30% автомобилей. На литовском направлении в очереди стоят 20 машин.

    Сложная обстановка сохраняется и для грузового транспорта. Около 1190 фур ожидают проезда в Польшу, которая оформила только 31% грузовиков. Въезда в Литву ждут порядка 300 большегрузов, при этом соседняя республика выполнила норму пропуска лишь на 16%.

    Глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский пояснил, что заторы вызваны действиями соседних государств. По его словам, европейские страны закрыли ряд погранпереходов и не выполняют договоренности по количеству пропускаемого транспорта.

    Ранее сообщалось, что в начале августа на выезде из Белоруссии в страны ЕС скопилось более трех тысяч автомобилей. На следующий день Латвия возобновила пропуск транспорта через контрольно-пропускной пункт «Патерниеки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной причиной роста очередей на границе стали длительные выходные.

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    19 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    Полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге военного склада в Таллине

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы Латвии задержали предполагаемых виновников спланированного пожара на объекте оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллине, сообщил государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон.

    Государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон заявил, что в поджоге участвовали три подозреваемых, двое из которых задержаны в Латвии. По его словам, прокуратура Эстонии обратилась в суд с просьбой об аресте двух подозреваемых, и суд удовлетворил просьбу, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в ночь на 15 августа в здании, используемом оборонной компанией Milrem Robotics. Следствие установило, что возгорание являлось спланированной акцией.

    Прокурор добавил, что третий соучастник пока находится на свободе, однако его арест ожидается в ближайшее время. Сейчас ведомство работает над экстрадицией задержанных лиц в Эстонию.

    Ранее эстонский суд приговорил двух граждан Молдавии к тюремному заключению за поджог украинского ресторана в Таллине.

    Районный суд в Чехии заключил под стражу экстрадированного иностранца по делу о поджоге оборонного предприятия.

    Чешская полиция задержала еще двух человек по подозрению в совершении этого преступления.

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    20 августа 2026, 15:11 • Новости дня
    Еврокомиссия: Киев не запрашивал у Евросоюза средства ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти в рамках европейской программы военного финансирования требуют только беспилотники, ракеты и истребители, игнорируя системы противовоздушной обороны, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Украина не запрашивает у Евросоюза средства противовоздушной обороны по программе военного финансирования на 90 млрд евро, сообщил на брифинге в Брюсселе  представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    «У нас есть программа финансирования на 90 млрд евро. Я могу подтвердить, что Украина имеет возможность запросить любое оружие, которое ей нужно. Они могут запросить средства ПВО или борьбы с баллистикой. Но пока все запросы Украины были сосредоточены только на беспилотниках, ракетах и истребителях», – заявил Уйвари.

    Таким образом он ответил на вопросы украинских журналистов о причинах, по которым Европа не поставляет Киеву системы ПВО, несмотря на публичные призывы Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Еврокомиссия направила Киеву 3,47 млрд евро для приобретения дальнобойных беспилотников, ракет и истребителей.

    После этого Владимир Зеленский потребовал от западных союзников экстренные поставки зенитных комплексов.

    В начале августа глава киевского режима призвал Германию, Польшу и Израиль передать ракеты для систем противовоздушной обороны.

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    20 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о лидерстве Норвегии и США в поставках газа

    Еврокомиссия: Норвегия обошла США и возглавила газовый рынок Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз полностью перестроил энергетический импорт после запрета российских ресурсов, сделав ставку на скандинавское и американское топливо на фоне конфликта вокруг Ирана.

    Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидеров энергетического рынка, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила чиновница. Она добавила, что новая структура импорта сформировалась в условиях напряженности на Ближнем Востоке.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование диверсии на магистрали «Северный поток». Публицист утверждал, что газопровод взорвали представители Соединенных Штатов и Норвегии. По его данным, взрывчатку заложили во время учений НАТО BALTOPS 22 летом 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригрозили Евросоюзу остановкой поставок сжиженного природного газа из-за жестких климатических требований.

    Норвегия оказала давление на Брюссель для снятия моратория на новые нефтегазовые бурения в Арктике.

    Ранее сообщалось, что Осло получил более 115 млрд долларов сверхдоходов благодаря вытеснению российского топлива с европейского рынка.

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    20 августа 2026, 14:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе совершили резкий скачок

    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 785 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала уверенный рост, прибавив 3% и вплотную приблизившись к отметке в 785 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки сентябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию с роста на 1,1%, достигнув 769,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К середине дня показатель увеличился на 3,1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня, составив 784,9 доллара.

    Существенное подорожание энергоносителей в Европе спровоцировано обострением ситуации на Ближнем Востоке. В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% относительно февраля, превысив порог в 600 долларов за тысячу кубометров. На протяжении последних месяцев на рынке сохраняется высокая волатильность.

    По итогам июля расчетная стоимость газа выросла почти на 20% в месячном выражении, достигнув в среднем 637,5 доллара. Стоит отметить, что исторический максимум был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки взлетели до 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Напомним, утром 20 августа биржевые цены продемонстрировали рост почти до 770 долларов.

    19 августа стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF увеличилась до 767 долларов за тысячу кубометров. К середине того же дня котировки опустились до отметки 760 долларов.

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    18 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 737 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на европейских газовых рынках продемонстрировали спад после утренней стабильности, опустившись до отметки в 737 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на голубое топливо в Европе во вторник днем снизились на 1,5%, составив 737 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 749,4 доллара. К 14.02 по московскому времени показатель опустился.

    Конфликт на Ближнем Востоке ранее привел к существенному удорожанию энергоресурсов в европейских странах. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении.

    Значительно выше стоимость газа была в 2021 и 2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне утром стоимость природного газа на европейских биржах превысила 750 долларов за тысячу кубометров.

    К середине понедельника котировки опустились до 734 долларов.

    В минувшую пятницу сентябрьские фьючерсы по индексу TTF подорожали до 726 долларов.

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