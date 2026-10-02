Politico: Пациенты из Еврокомиссии пожаловались психиатру на травлю на работе

Tекст: Мария Иванова

Около 80% пациентов брюссельского психиатра Томаса Ван дер Поортена из числа сотрудников Еврокомиссии обращаются к специалисту из-за различных форм травли на рабочем месте. Врач подчеркнул, что европейские институты не остаются в стороне от кризиса психического здоровья, а активно способствуют его развитию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

По словам Ван дер Поортена, руководство структур ЕС обязано подавать пример в вопросах обеспечения подчиненных психиатрической помощью, чтобы компенсировать вред от действий токсичных начальников.

Он также указал на недостаточный уровень возмещения расходов на лечение: базовая медицинская страховка покрывает около 60 евро за сеанс, тогда как реальная стоимость услуг частных специалистов значительно выше.

Президент объединения профсоюзов сотрудников европейских институтов Николя Мавраганис подтвердил массовый характер жалоб на издевательства и согласился с нехваткой финансирования психологической помощи. Представители Еврокомиссии в ответ заверили, что ответственно относятся к заботе о персонале, указав на работу групп поддержки, внутренней сети эмпатии и специальной горячей линии кадровой службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг чиновники Еврокомиссии резко раскритиковали альтернативу сервису Microsoft Teams.

В феврале девять стран ЕС запретили нанимать тысячи новых чиновников.