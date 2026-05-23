Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».0 комментариев
МВФ: Рост госдолга стран ЕС нанесет серьезный ущерб экономике Евросоюза
МВФ предупредил Евросоюз об ущербе экономике ЕС из-за роста госдолга стран
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Европейский союз о рисках для экономики из-за растущего государственного долга стран блока.
Газета Politico пишет, что увеличение государственного долга европейских государств способно причинить значительный вред экономике всего блока, что потребует проведения структурных и бюджетных реформ, передает РИА «Новости» . Соответствующий документ был представлен министрам финансов ЕС на неформальной встрече в Никосии.
В мае прошлого года эксперты фонда уже обращали внимание на внутренние проблемы Европы, угрожающие долгосрочному развитию. Среди них назывались старение населения, низкая производительность труда и необходимость координации энергетической политики.
«Если ситуацию не контролировать, государственный долг выйдет на неустойчивую траекторию. При сохранении нынешней политики долг среднестатистической европейской страны к 2040 году достигнет 130% ВВП, что примерно вдвое больше нынешнего уровня», – говорится в документе МВФ.
Организация также прогнозирует возможное увеличение расходов государств ЕС на оборону, энергетику и пенсии в ближайшие 15 лет. Для преодоления этих вызовов предлагается реализовать комплекс мер, включающий структурные реформы, совместные заимствования и фискальную консолидацию.
Международный валютный фонд призвал Бельгию срочно оздоровить ситуацию с государственным долгом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о росте оборонных расходов европейских государств на 80%.