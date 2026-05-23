Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
В Киеве и трех северных регионах Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего поступили сообщения о серии взрывов, сообщили украинские СМИ.
Очередные взрывы прогремели в украинской столице на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил украинский телеканал ICTV.
«Взрывы в Киеве», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Факты ICTV».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги был активирован в Киеве в 21:08 мск. Сирены также звучат в Киевской, Черниговской и Сумской областях на севере страны.
Ранее «Нафтогаз» заявил о повреждении объектов в Харьковской и Полтавской областях.