Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
«Нафтогаз» заявил о повреждении объектов в Харьковской и Полтавской областях
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о повреждении нефтегазовых объектов в Харьковской и Полтавской областях.
Представители компании «Нафтогаз» проинформировали о выходе из строя инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях, передает РБК. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале организации.
Специалисты зафиксировали серьезные повреждения профильного оборудования на местах происшествий. Кроме того, на территориях объектов вспыхнули крупные пожары.
Руководство предприятия подчеркнуло, что сотрудники не пострадали во время инцидентов. «Самое важное – персонал успели эвакуировать», – говорится в сообщении компании.
На прошлой неделе объекты предприятия в Днепропетровской области получили серьезные разрушения.
В середине мая газодобывающая инфраструктура пострадала на территории Харьковской и Житомирской областей.