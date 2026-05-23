«Нафтогаз» заявил о повреждении объектов в Харьковской и Полтавской областях

Tекст: Вера Басилая

Представители компании «Нафтогаз» проинформировали о выходе из строя инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях, передает РБК. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале организации.

Специалисты зафиксировали серьезные повреждения профильного оборудования на местах происшествий. Кроме того, на территориях объектов вспыхнули крупные пожары.

Руководство предприятия подчеркнуло, что сотрудники не пострадали во время инцидентов. «Самое важное – персонал успели эвакуировать», – говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе объекты предприятия в Днепропетровской области получили серьезные разрушения.

В середине мая газодобывающая инфраструктура пострадала на территории Харьковской и Житомирской областей.