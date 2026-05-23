Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Число жертв трагедии в Старобельске достигло 16 человек
При разборе завалов в общежитии колледжа в Старобельске спасатели обнаружили тела еще четверых детей, общее число погибших достигло 16 человек, сообщили в МЧС.
Число погибших в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР достигло 16. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В министерстве сообщили: «Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета».
Еще 42 человека пострадали, пятеро продолжают оставаться под завалами.
Ранее в субботу сообщалось, что число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске выросло до 12 человек. До этого глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших при атаке на колледж.
Атака БПЛА на студенческое общежитие в Старобельске носила преднамеренный характер с целью добиться максимального числа жертв среди мирного населения, целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.