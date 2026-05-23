  • Новость часаБеспилотники ВСУ вновь ударили по колледжу в Старобельске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    Установлены имена жертв атаки на колледж в Старобельске
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    63 комментария
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    3 комментария
    23 мая 2026, 15:41 • Новости дня

    ЦИК раскрыл число желающих провести ДЭГ регионов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    34 региона выразили желание провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре, сообщила член ЦИК России Алена Булгакова.

    Желание использовать современные технологии на осенних выборах выразили 34 субъекта страны, передает ТАСС. Об этом рассказала член Центральной избирательной комиссии России Алена Булгакова во время Всероссийского электорального форума.

    Мероприятие проходит в подмосковной мастерской управления «Сенеж». Выступая перед участниками, представитель Центризбиркома уточнила детали применения технологии в рамках предстоящей кампании.

    «На текущий момент 34 региона подали заявление на проведение ДЭГ в текущем избирательном цикле. Больше регионов не будет, меньше может быть», – сообщила Булгакова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, единый день голосования состоится с 18 по 20 сентября текущего года с возможностью использования дистанционного электронного формата.

    Президент России Владимир Путин поручил создать условия для участия в выборах бойцов специальной военной операции.

    23 мая 2026, 13:02 • Новости дня
    Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
    Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненного при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета.

    Установлены имена студентов, погибших и пострадавших в результате террористической атаки со стороны киевской хунты на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX. По его словам, «по состоянию на полдень 23 мая, одиннадцать жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня».

    Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести, а местонахождение десяти девушек остается неизвестным.

    Отметим, что среди раненых есть несовершеннолетние 2009-2010 годов рождения.

    Погибшие:

    1. Погрибниченко Анна Андреевна, 01.11.2006 г.р.

    2. Сердюк Дарья Сергеевна, 18.04.2007 г.р.

    3. Прудникова Яна Владимировна, 11.12.2006 г.р.

    4. Животникова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р.

    5. Мартиньянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р.

    6. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р.

    7. Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р.

    8. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р.

    9. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р.

    10. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р.

    11. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

    Официальные списки жертв постоянно обновляются в канале администрации главы ЛНР. Пасечник подчеркнул, что регион и вся страна переживают эту трагедию вместе с семьями погибших и пострадавших, а Старобельску важно чувствовать поддержку всей России.

    Он выразил благодарность спасателям и медикам, которые больше суток безостановочно помогают пострадавшим. Также глава ЛНР заявил, что убийцам и тем, кто их покрывает, не будет прощения, а за циничные высказывания западных стран по поводу трагедии, по его мнению, им будет воздано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в пресс-службе МЧС России сообщили о десяти погибших при обрушении общежития колледжа в Старобельске.

    Президент России Владимир Путин назвал этот удар террористической атакой киевской хунты.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неизбежности подобных трагедий без проведения специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    Комментарии (61)
    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 03:32 • Новости дня
    Космический корабль Starship взорвался после возвращения на Землю
    Космический корабль Starship взорвался после возвращения на Землю
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Тестовый полет завершился возвращением космического корабля Starship на Землю, он взорвался после приводнения, следует из трансляции компании SpaceX.

    SpaceX подтвердила приводнение аппарата. Во время выхода на орбиту Starship потерял один из шести двигателей, передает РИА «Новости».

    В космическое пространство были выведены 20 макетов и два спутника Starlink нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship.

    Накануне американская корпорация SpaceX прервала подготовку к старту новой версии тяжелой ракеты.

    Комментарии (10)
    22 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбардприняла решение оставить должность ради поддержки мужа, у которого диагностировали редкую форму онкологического заболевания, сообщает Fox News.

    Тулси Габбард намерена завершить работу в американской администрации, передает ТАСС. Причиной такого шага стала тяжелая семейная ситуация и необходимость ухода за супругом, борющимся с раком костей.

    О своих планах чиновница лично уведомила президента США. Встреча политиков состоялась в Овальном кабинете в пятницу. Ожидается, что 30 июня станет ее последним рабочим днем на посту директора Национальной разведки.

    В ноябре 2024 года президент США выдвинул Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США.

    В феврале прошлого года она уволила более сотни сотрудников спецслужб за непристойные переписки в корпоративных чатах.

    В мае текущего года ведомство начало масштабное расследование деятельности американских биолабораторий за рубежом.

    Комментарии (5)
    22 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Участник «Время героев» доложил Путину о ходе работы над Народной программой «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координатор направления Народной программы «Единой России» Владимир Сайбель сообщил президенту России о поступлении более миллиона инициатив, значительная часть которых связана с поддержкой участников СВО и их семей. Владимир Путин одобрил предложение незамедлительно реагировать на такие запросы, не дожидаясь официального утверждения новой партийной программы.

    Герой России, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» Владимир Сайбель в ходе встречи президента Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев» доложил главе государства о ходе работы над новой Народной программой партии, в которую, по его словам, уже поступило более миллиона предложений граждан, значительная часть которых касается поддержки участников специальной военной операции и их семей, передает Telegram-канал ЕР.

    Сайбель подчеркнул, что многие обращения носят срочный характер и не требуют ожидания формального утверждения документа, поскольку отражают реальные проблемы людей на местах.

    «При этом я принял решение обратиться к руководству партии, к коллегам-однопартийцам с тем, что нет необходимости ждать утверждения Народной программы, потому что большая часть предложений, которые поступают от конкретных людей, не имеют системного характера. Порой это больше крик души, чьё-то конкретное предложение по небольшому вопросу. И нужно решать эти вопросы уже сейчас, доказывать делом свою гражданскую позицию. Особую роль здесь, конечно, играют ребята, которые идут на выборы. И особенно - участники специальной военной операции», – отметил он.

    В ответ глава государства поддержал такой подход, указав, что подобные обращения граждан нередко сигнализируют о сбоях в работе органов власти и требуют системного анализа.

    «Нужно искать, откуда возник конкретный сбой, откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Владимир Сайбель удостоен звания Героя России за продолжение командования разведгруппой после тяжелейшего ранения и удержание стратегически важных позиций. В настоящее время является заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов и заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа

    Медведев заявил о неизбежности европейских цен на газ для Армении

    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

    Медведев в MAX указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на последствия сближения с ЕС. Если Ереван продолжит этот курс, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит, за газ придется платить по европейским ценам .

    «Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу», – отметил Медведев. По его словам, именно это собирается сделать армянский премьер, пытаясь затащить страну в Евросоюз и при этом сохранить выгоды от участия в ЕАЭС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Пашинян рассчитывает на сохранение нынешней цены на российский газ в 177,5 доллара за 1000 кубометров. При этом биржевые цены на этот энергоноситель в Европе в мае 2026 года составляли около 570–590 долларов за тысячу кубометров.

    Политик считает, что при переходе на европейские цены население Армении прогонит премьер-министра. Медведев добавил, что шансы столкнуться с жесткими экономическими реалиями растут каждый день, и посоветовал Еревану начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегических договоренностей с Россией по цене на газ.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    Финансовые аналитики предрекли Еревану многомиллиардные убытки в случае выхода из этого интеграционного объединения.

    Комментарии (8)
    23 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении
    Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На территории России остановили реализацию ряда вин и коньяков армянского производства из-за их несоответствия обязательным стандартам качества, сообщил Роспотребнадзор.

    «В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции из Армении», – заявили в пресс-службе.

    Специалисты обнаружили нарушения стандартов в напитках трех армянских производителей. Речь идет о продукции предприятий «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и винно-коньячного дома «Шахназарян», передает РИА «Новости».

    Под ограничения попали красное полусладкое вино «Гетап вернашен» крепостью 11% и белое сухое вино «Веди алко» харджи крепостью 12% в бутылках по 0,75 литра.

    Некачественными признаны пятилетний «Армянский коньяк пять звезд» и семилетний марочный «Шахназарян ХО». Оба напитка имеют крепость 40% и разливаются в тару объемом 0,5 литра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук».

    В России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из Армениис 22 мая.

    Делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проверки местных пищевых предприятий.

    Комментарии (32)
    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    Комментарии (10)
    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    Комментарии (34)
    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    Комментарии (8)
    22 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия химического состава заявленным характеристикам на этикетке.

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды «Джермук» на территории России из-за превышения содержания гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов, передает «Интерфакс» .

    «С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: «Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук», изготовитель ЗАО «Джермук Групп»», – говорится в сообщении ведомства.

    Специалисты отметили, что химический состав напитка не совпадает с информацией на маркировке. Заблуждение покупателей относительно лечебных свойств продукта может привести к неэффективной терапии и ухудшению здоровья.

    Служба направила уведомления о принятых мерах в Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы стран ЕАЭС. Ситуация с оборотом продукции остается под строгим контролем. В конце апреля ведомство уже приостанавливало реализацию нескольких партий этой минеральной воды.

    В конце апреля Роспотребнадзор временно запретил ввоз минеральной воды «Джермук» из-за нарушений состава.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из Армениис 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении.

    Комментарии (18)
    22 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области

    Экс-помощница Байдена Тара Рид запланировала жить в Нижнем Новгороде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получившая российское гражданство, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала журналистам, что рассматривает возможность переезда из Москвы в Нижний Новгород ради более спокойной жизни и возможности завести лошадь.

    Бывшая сотрудница Джо Байдена Тара Рид, перебравшаяся в Россию и ставшая гражданкой страны, присматривается к переезду в Нижний Новгород, сообщает «МИР-24». Впервые американка посетила Москву три года назад во время отпуска, однако возвращаться на родину не стала из-за угрозы ареста.

    После резкой критики политики Байдена в эфире российского телевидения Рид столкнулась с давлением со стороны американских СМИ и спецслужб. Даже после смены власти в США она предпочла остаться в России, назвав получение паспорта огромной честью. Сейчас она работает в медиасфере, активно ведет блог и пишет книги.

    Своими планами Рид поделилась на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В кулуарах форума она рассказала журналистам, что уже успела прокатиться на нижегородской канатной дороге и обсудить перспективы переезда с руководством местного агентства «ОКА». Ее привлекает возможность найти гармонию между ритмом города и спокойствием природы.

    «Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», – призналась Рид. Она также высоко оценила работу агентства, помогающего иностранцам адаптироваться в России.

    Тара Рид работала с Джо Байденом в девяностых годах, когда тот занимал пост сенатора. Шесть лет назад она публично обвинила бывшего начальника в домогательствах, якобы произошедших в 1993 году. Сам Байден эти заявления категорически отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года бывшая помощница Джо Байдена получила российское гражданство. Позже американка восхитилась чистотой Москвы и добротой россиян. А в начале текущего года Рид рассказала об угрозах со стороны украинских пользователей интернета.

    Комментарии (8)
    23 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Рубио усомнился в завершении конфликта на Украине «традиционной военной победой»

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине завершится не «традиционной военной победой», заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Он не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Швеции, он отказался раскрывать конкретные детали того, как, по его мнению, может закончиться украинский конфликт. При этом он обратил особое внимание на необходимость продолжать мирные переговоры для окончательного урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил об отсутствии прямого переговорного процесса между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. При этом, по его словам, американская сторона не исключает своего участия в будущих дипломатических усилиях по разрешению ситуации.

    Госсекретарь США заявил о хорошем понимании Вашингтоном позиции российского руководства по украинскому урегулированию.

    Комментарии (5)
    22 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    @ TIBOR ILLYES/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии приняли решение закрыть внутренний рынок для украинских аграриев, одновременно отказавшись от планов по выходу из-под юрисдикции Международного уголовного суда.

    Правительство государства решило ограничить ввоз аграрной продукции с украинской территории, передает ТАСС. Кроме того, страна передумала покидать Международный уголовный суд. Информацию об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    «Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда и вводит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», – написал политик в социальной сети. При этом глава кабинета министров не привел подробностей о причинах принятых решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Петер Мадьяр заявил о намерении сохранить членство Венгрии в Международном уголовном суде.

    В прошлом году венгерское правительство инициировало процедуру выхода из этой инстанции на фоне визита Биньямина Нетаньяху.

    Ранее Будапешт категорически отказывался отменять запрет на поставки украинского зерна ради защиты собственных фермеров.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 08:56 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с участием обманутой мошенниками «живой бомбы»
    ФСБ предотвратила теракт с участием обманутой мошенниками «живой бомбы»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ сообщила о предотвращенной попытке совершения террористического акта в Белгородской области с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы. Женщина избежала участи стать «живой бомбой», обратившись в органы безопасности, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Жертва аферы избежала участи стать смертницей, вовремя обратившись к силовикам, передает ТАСС. «Установлено, что белгородчанка под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денежных средств на т. н. безопасный счет, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных денег убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников», – отметили в Центре общественных связей ФСБ.

    Кураторы поручили женщине забрать из тайника взрывчатку и активировать ее в толпе. Этот шаг неизбежно привел бы к гибели самой исполнительницы и множества мирных граждан. Осознав опасность, местная жительница добровольно пришла в органы безопасности, благодаря чему бомбу удалось своевременно обезвредить.

    В ведомстве подчеркнули, что противник активно использует тактику создания подобных смертников. В 2025 и 2026 годах аналогичные резонансные теракты произошли в Москве, Ставрополе и Луганске. Завербованные через мошеннические кол-центры люди до последнего момента верили, что выполняют задания российских правоохранителей.

    Сотрудники государственных структур никогда не звонят гражданам через мессенджеры и не запрашивают коды из сообщений, напомнили силовики. Представители спецслужб настоятельно рекомендовали россиянам сохранять бдительность, не передавать личные данные незнакомцам и сразу прерывать подозрительные разговоры.

    Комментарии (2)
    Главное
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

      Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Враги России стали мимикрировать под патриотов

      Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

      63 комментария
    • Михаил Зайцев Михаил Зайцев
      Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

      Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации