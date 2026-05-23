ЦИК раскрыл число желающих провести ДЭГ регионов
Желание использовать современные технологии на осенних выборах выразили 34 субъекта страны, передает ТАСС. Об этом рассказала член Центральной избирательной комиссии России Алена Булгакова во время Всероссийского электорального форума.
Мероприятие проходит в подмосковной мастерской управления «Сенеж». Выступая перед участниками, представитель Центризбиркома уточнила детали применения технологии в рамках предстоящей кампании.
«На текущий момент 34 региона подали заявление на проведение ДЭГ в текущем избирательном цикле. Больше регионов не будет, меньше может быть», – сообщила Булгакова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, единый день голосования состоится с 18 по 20 сентября текущего года с возможностью использования дистанционного электронного формата.
Президент России Владимир Путин поручил создать условия для участия в выборах бойцов специальной военной операции.