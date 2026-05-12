NYP сообщил о расследовании нацразведки по биолабораториям США
Национальная разведка США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине, пишет газета New York Post.
Как отмечает New York Post, сотрудники ведомства намерены определить местоположение этих лабораторий, выявить, какие патогены там хранятся, и какие исследования проводятся.
Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «(Сотрудники ведомства) установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно «исследования» там проводятся». По словам представителей офиса директора национальной разведки, более 40 лабораторий, попавших под расследование, функционируют на Украине.
Габбард также указала на то, что, несмотря на риски, ранее представители администрации бывшего президента США Джозефа Байдена отрицали существование этих биолабораторий и даже угрожали тем, кто пытался раскрыть информацию о них. Она подчеркнула, что цель расследования – прекратить опасные исследования, представляющие угрозу для мирового сообщества.
New York Post напоминает, что в 2022 году администрация Байдена отвергала заявления Москвы и Пекина о наличии американских биолабораторий на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.
Президент США Дональд Трамп поручил вывести страну из связанного с Пентагоном Украинского научно-технологического центра.
Москва потребовала от американской и украинской сторон урегулирования ситуации с военно-биологической деятельностью.