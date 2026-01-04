МИД России потребовал решить вопросы биодеятельности США на Украине

Tекст: Вера Басилая

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Олег Постников подчеркнул, что Москва до сих пор не получила необходимой реакции, хотя проблема остается актуальной и требует решения, передает РИА «Новости».

По словам Постникова, Россия продолжает настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность. По его словам, российская сторона продолжает поднимать этот вопрос на различных площадках.

В октябре постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что специалисты фиксируют наличие разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов по всей Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что американское экспертное сообщество проявляет интерес к теме.

Ранее Российское Министерство обороны обнародовало новые данные о проведении испытаний фармацевтических препаратов на украинском населении и участии USAID в этих программах.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военно-биологическая активность западных стран за пределами их территории вызывает серьезную обеспокоенность в связи с возможными рисками для России.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщал, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах на Украине и в Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.