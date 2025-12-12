Tекст: Алексей Дегтярёв

Ведомство в своем Telegram-канале указало, что продолжает анализ материалов, собранных в 2025 году во время спецоперации.

В документах говорится о нарушениях странами Запада и Украиной международных конвенций, связанных с запретом химического и биологического оружия, а также договоров по ядерной безопасности. Профессор Корнельского университета Дейв Коллум в интервью журналисту Такеру Карлсону в августе 2025 года подтвердил факты тестирования фармпрепаратов на украинцах в 38 лабораториях.

В пояснениях Минобороны отмечается, что скрывать подобные исследования позволяет тот факт, что заказчиками выступали не военные ведомства, а гражданские и неправительственные структуры. Среди них особо выделено USAID, которое было ликвидировано по решению президента США Дональда Трампа.

Также ведомство указало на причастность USAID к финансированию учений Event-201 в США, целью которых была отработка сценариев борьбы с неизвестным коронавирусом. Эти учения прошли в октябре 2019 года, непосредственно перед началом пандемии COVID-19.

Минобороны напомнило, что в феврале 2025 года занимавший пост главы департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск называл USAID «преступной организацией».

Ведомство отметило, что это подтверждает выводы о причастности агентства к преступной деятельности, в том числе к попытке государственного переворота на Украине и ведению информационной войны против России.

Ранее кубинский премьер Мануэль Марреро обнародовал информацию о связи цифровой платформы El Toque с USAID и госдепартаментом США.

До этого бывшая глава USAID Саманта Пауэр заявляла, что с 2022 года агентство ежемесячно переводило Украине 1,5 млрд долларов наличными.