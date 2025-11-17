В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
Премьер Кубы сообщил о связях оппозиционного El Toque с USAID и Госдепартаментом
Платформа El Toque показала связь с американскими организациями, что кубинское правительство считает частью подрывной деятельности против экономики страны.
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро обнародовал информацию о связи цифровой платформы El Toque с Агентством по международному развитию (USAID) и Государственным департаментом США, передает ТАСС.
Он отметил, что El Toque связан с Национальным фондом поддержки демократии, а также американскими ведомствами.
«Связь El Toque с Национальным фондом поддержки демократии, USAID и Государственным департаментом подтверждает, что это – инструмент подрывной деятельности против Кубы и экономического манипулирования. Его цель предельно ясна: снизить уровень доходов населения», – отметил кубинский премьер.
В своем заявлении Марреро добавил, что правительство Кубы и Центральный банк ведут работу по формированию прозрачного валютного рынка, который должен объективно отражать экономическую ситуацию.
На прошлой неделе тема El Toque стала предметом обсуждения в местных СМИ, где ресурс рассматривался как инструмент влияния США на экономику республики. Президент Мигель Диас-Канель также заявил, что экономическая война против Кубы направлена на уменьшение доходов населения. По его словам, финансирование цифровых СМИ, включая El Toque, имеет целью ускорить обесценивание национальной валюты.
Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья утверждал, что USAID использовалось для реализации проектов подрыва конституционного порядка на Кубе.
С 2001 по 2006 год организация направила 61 млн долларов на 142 программы, направленных против интересов республики. В феврале 2025 года власти США приостановили деятельность USAID, которая занималась финансированием международных организаций.
