Герасимов назвал площадь освобожденных в зоне СВО территорий

Герасимов: Российские войска освободили 94 тыс. кв. км в зоне СВО
Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6 300 квадратных километров в зоне спецоперации, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.
С начала спецоперации освобождено примерно 94 тыс. квадратных километров территории, передает ТАСС.
«Всего в 2025 году российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6 300 кв. км территории, а с начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тыс. кв. км», – сказал Герасимов.
По его словам, ВСУ за год потеряли примерно 6,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также около 11,8 тыс. артиллерийских орудий и минометов. Потери в живой силе генерал оценил примерно в 500 тыс. военных.
Напомним, российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине.