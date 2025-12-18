Полиция разогнала протестующих у Европарламента с помощью гранат с газом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих возле Европарламента в Брюсселе, возникла паника, люди покидают площадь, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Фермеры жгли покрышки, а правоохранители использовали гранатометы со слезоточивым газом на площади и прилегающих улицах. С момента начала поджога и до действий полиции прошло около 40 минут.

Офицеры стараются не вступать в прямые столкновения с демонстрантами, ограничиваясь применением водометов и газа. За день несколько раз были использованы водометы, а акцент делается на вытеснение протестующих, а не на силовую конфронтацию.

События разворачиваются в 500 метрах от резиденции Евросовета, где проходит саммит ЕС. На этой территории сигналы тракторов и крики практически не слышны, а дым и слезоточивый газ уносит ветром в сторону «лагеря» фермеров на близлежащих улицах.

Фермеры обвиняют Еврокомиссию в «убийстве» аграрного сектора и критикуют власти за жесткие экологические нормы и соглашения о свободной торговле. Организаторы заявили, что в Брюсселе собрались несколько тысяч тракторов и до 40 тыс. аграриев из разных стран Евросоюза. Несмотря на напряженность, массовые акции согласованы с городскими властями и планируются до конца дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские фермеры пригнали тысячи тракторов на улицы Брюсселя и попытались на тракторе въехать в Евроквартал, где проходил саммит ЕС, но полиция пресекла попытку.

16 декабря Франция предложила отложить голосование по торговому соглашению между Евросоюзом и МЕРКОСУР, настаивая на гарантиях для европейских фермеров.

Напомним, что на 20 декабря запланировано финальное подписание сделки в Бразилии. Крупнейшая сделка между Евросоюзом и странами Латинской Америки может помочь России, открывая новые направления сотрудничества.



