Крупный пожар потушен на складе транспортной компании в Новосибирске

Tекст: Катерина Туманова

«В пятницу, 19.12.2025 в 01.19 (21.19 мск) поступила информация о возгорании в складском помещении Ленинского района г. Новосибирск. Горит склад. Работают по повышенному рангу пожара», – сообщили в ведомстве.



Там добавили, что к тушению пожара привлечены 49 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 12 единиц техники.

Через некоторое время справиться с огнем удалось на площади 2,2 тыс. кв.м.



