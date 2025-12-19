Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?3 комментария
Совфед поддержал снижение возраста принятия присяги гражданина до 14 лет
Совет Федерации одобрил новый закон, устанавливающий сниженную с 18 до 14 лет обязанность приносить присягу для новых граждан России.
Поправки вносятся в закон «О гражданстве Российской Федерации», передает ТАСС.
Согласно одобренным изменениям, теперь обязанность приносить присягу гражданина России будет распространяться на лиц с 14 лет, тогда как ранее эта норма касалась лиц с 18 лет и старше.
Решение о приеме в гражданство Российской Федерации будет аннулировано с момента принятия, если человек сразу откажется приносить присягу. Сейчас решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения присяги, а если она не принесена в течение года, то решение считается недействительным с даты его принятия.
Также в документе отмечается, что если человек умер до принесения присяги, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.
Ранее в Госдуме приняли закон, который обязывает приносить присягу гражданина России с 14 лет, а не с 18.