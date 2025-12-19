Совфед поддержал снижение возраста принятия присяги гражданина до 14 лет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поправки вносятся в закон «О гражданстве Российской Федерации», передает ТАСС.

Согласно одобренным изменениям, теперь обязанность приносить присягу гражданина России будет распространяться на лиц с 14 лет, тогда как ранее эта норма касалась лиц с 18 лет и старше.

Решение о приеме в гражданство Российской Федерации будет аннулировано с момента принятия, если человек сразу откажется приносить присягу. Сейчас решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения присяги, а если она не принесена в течение года, то решение считается недействительным с даты его принятия.

Также в документе отмечается, что если человек умер до принесения присяги, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.

Ранее в Госдуме приняли закон, который обязывает приносить присягу гражданина России с 14 лет, а не с 18.