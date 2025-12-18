Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.0 комментариев
Орбан заявил об отказе Венгрии участвовать в финансировании Украины
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена участвовать в финансировании продолжения конфликта на Украине.
По словам Орбана, обсуждаемый на саммите Евросоюза вопрос касается именно предоставления средств на ведение боевых действий, передает ТАСС.
Орбан подчеркнул: «Сегодня в высокомерии не будет недостатка. [Брюссельские] бюрократы клянутся, что нам не позволят вернуться домой, пока [на саммите ЕС в Брюсселе] не будет решен вопрос финансирования Украины. Другими словами, финансирования войны. Мы, венгры, в этом участвовать не будем и останемся здесь (на саммите ЕС – прим. ВЗГЛЯД) столько, сколько потребуется. Несколько бессонных ночей – это не конец света. Это, безусловно, лучше, чем война».
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан категорически отверг предложение о совместном кредите стран ЕС для поддержки Украины вместо конфискации российских активов. Также Орбан уточнил возможность ответа Москвы на потенциальную конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.
В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт не позволит отправить европейскую военную учебную миссию на территорию Украины.