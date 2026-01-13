Politico: В ЕС возник раскол из-за закупок оружия США для Киева

Tекст: Вера Басилая

Страны Евросоюза разошлись во мнениях о том, как распределять 90 млрд евро на военную помощь Украине, передает ТАСС.

По данным издания Politico, Германия и Нидерланды считают, что часть средств должна быть потрачена на закупку американских вооружений, в частности, комплексов ПВО, ракет и оборудования для F-16, так как европейские компании не могут оперативно поставить такие системы.

Франция, а также Греция и Кипр настаивают, чтобы приоритет в распределении контрактов имели европейские производители. Европейские дипломаты, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что большинство стран ЕС поддерживают право Киева самостоятельно выбирать оружие. Однако Франция выступает против закупок у третьих стран, указывая на важность поддержки собственного ВПК.

В письме правительства Нидерландов отмечается, что минимум 15 млрд евро стоит зарезервировать для закупок вооружений у третьих стран, поскольку оборонный комплекс ЕС не может быстро удовлетворить все потребности Украины.

В письме правительства Германии говорится, что ограничения на закупки у третьих стран могут помешать обороне Киева. Также Берлин предложил учитывать объем финансовой помощи странам ЕС Украине при распределении контрактов, что дает преимущество германскому ВПК.

Европейские дипломаты выражают недовольство позицией Франции, подчеркивая, что речь идет прежде всего о поддержке Украины, а не о выгоде для бизнеса. По словам одного из источников издания, даже если Франция попытается наложить вето на окончательный план, решение может быть принято большинством голосов стран ЕС.

Ранее Польша, Германия и Норвегия договорились купить Украине ракеты для комплекса Patriot.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение Украине 800 млрд евро может привести к краху европейской экономики.

Напомним, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС.

Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.