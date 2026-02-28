35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Евросоюз отреагировал на удары по Ирану
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отреагировала на удары по Ирану
На фоне ударов США и Израиля по Ирану Евросоюз потребовал максимальной сдержанности и подчеркнул критическую важность соблюдения ядерной безопасности.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защиты гражданского населения и соблюдения норм законности, передает РИА «Новости».
По ее словам, в текущей ситуации критически важно избегать любых шагов, способных подорвать стабильность в регионе.
«Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданских и полностью соблюдать международное право», – написала политик в соцсети.
Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по иранской территории, включая Тегеран, что привело к жертвам среди мирных жителей. В ответ исламская республика атаковала израильские объекты и американские военные базы на Ближнем Востоке.
Эскалация произошла несмотря на переговоры по ядерной сделке в Женеве. В МИД России решительно осудили нападение, возложив полную ответственность за кризис на США и их союзников.