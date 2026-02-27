  • Новость часаПосле обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Российские войска подошли к Краматорску
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    Иран отказался уничтожать ядерные объекты по требованию США
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    Возле авианосца «Шарль де Голль» на Балтике обезвредили беспилотник
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    17 комментариев
    27 февраля 2026, 08:30 • Экономика

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины
    @ REUTERS/Janis Laizans

    Tекст: Ольга Самофалова

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ?

    Украинский «Нафтогаз» хвастается, что впервые организовал поставку американского сжиженного природного газа на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда.

    В рамках партнерства с литовским холдингом Ignitis Group обеспечена поставка 90 млн кубометров СПГ из США. «Нафтогаз» самостоятельно доставит этот газ на Украину в феврале–марте, заявил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Он добавил, что компания недавно также начала импортировать сжиженный газ через терминал в Германии.

    Это далеко не первые попытки Украины начать закупать СПГ у США взамен российского газа. Еще в 2017 году Киев делал первые попытки поставлять газ из польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце. В декабре 2024 годы Украина говорила о закупке партии СПГ через Грецию.

    Теперь заговорили о поставках через СПГ-терминал в Германии и далее через польскую территорию и через литовский порт Клайпеда.

    Однако все эти истории объединяет одно. О закупке американского СПГ через третью страну сообщается в лучшем случае раз в год – и на этом все заканчивается. Несколько месяцев – пока этот танкер с СПГ идет в морской терминал – Украина поддерживает интерес к нему и хвастается успехом. Но никаких закупок на постоянной основе так и не происходит. Более того, до конца не совсем ясно – доходит ли этот американский газ реально до территории Украины.

    «Действительно Украина периодически покупает американский СПГ. Но это исключительно пиар-акция, которую украинцы регулярно повторяют. Как правило, Украина помпезно заявляет о покупке партии СПГ, потом о том, что танкер пришел в какую-то страну, но дальше информация обрубается. Потому что они не доставляют этот газ на территорию самой Украины»,


    – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, все происходит таким образом: «Нафтогаз» приобретает американский по происхождению СПГ у трейдеров, а потом перепродает его соседним странам. Физически молекулы американского газа не доходят до Украины, потому что это экономически бессмысленно. Зачем тянуть к себе этот газ, когда можно купить другой газ по более выгодной цене? Основные объемы импортного газа заходят на Украину через Венгрию и Словакию, которые покупают российский газ по «Турецкому потоку». Таким образом Украина перекупает все тот же российский по происхождению газ», – говорит Юшков.

    Часть импортного газа приходит на Украину еще через Румынию, Болгарию и Молдавию по Трансбалканскому газопроводу в район Одессы, плюс небольшие объемы заходят из Польши через СПГ-терминал, добавляет эксперт.

    «Я думаю, что практически весь закупаемый Украиной газ – российский, который приходит в европейские страны по «Турецкому потоку». Кроме того газа, который приходит из Польши. Через поляков украинцы могут докупать СПГ. Все, что идет с юга – тоже имеет скорее российский след, либо может попадаться иногда примесь азербайджанского газа», – считает эксперт ФНЭБ.

    По данным «Нафтогаза», в 2025 году Украина импортировала почти 6 млрд кубометров природного газа. Компания увеличила объемы импорта из-за сокращения собственной добычи. Но американский СПГ все равно занимает небольшую долю в импорте – в 2025 году на него придется всего 600 млн кубометров. На 2026 год было законтрактовано лишь 300 млн кубометров СПГ, говорил в конце декабря коммерческий директор «Нафтогаза».

    Тащить газ из Литвы экономически бессмысленно из-за протяженности маршрута – это удорожает и так недешевый СПГ. На спотовой европейской бирже газ стоит 420 долларов за тысячу кубометров. Украина при этом постоянно ищет в Европе того, кто готов дать деньги на импортный газ.

    Та же ситуация с поставками СПГ из немецкого терминала через Польшу. «В целом Украина может попробовать и этот вариант, но у немцев небольшие объемы приемного терминала. Они сами пользуются услугами соседей: в Бельгию и Нидерланды приходят танкеры с СПГ, а оттуда уже трубопроводный газ идет в Германию. А сейчас вообще Балтийское море подмерзло – и прием газовозов на терминалы Германии остановился», – поясняет Юшков.

    «Литва может стать транзитным хабом для поставок американского газа на Украину. В 2025 году Литва нарастила закупки СПГ из США с 1,4 млрд кубов за весь 2024 год до 2,16 млрд за 11 месяцев 2025 года. Это больше, чем потребление газа в самой Литве, которое составляет 1,6 млрд кубов. Значит, 560 млн кубов Литва реэкспортирует в сопредельные страны. Однако роль поставок СПГ для Восточной Европы не стоит преувеличивать. Основным источником сырья в регионе будут оставаться трубопроводные поставки из Норвегии, Азербайджана и России. Для увеличения роли СПГ необходимо строительство новых терминалов регазификации, а это потребует дополнительных вложений», – рассуждает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    Возникает нетривиальный вопрос: почему Украина, которая так давно жаждет выслужиться перед США, не построила собственный СПГ-терминал или не пригнала плавучий СПГ-терминал в Одессу?

    «Дело в том, что Турция давно отказалась пропускать танкеры-газовозы через проливы Босфор и Дарданеллы для поставок СПГ на Украину. Так как проливы перегружены, и это вопрос их безопасности. Турция предлагает выгружать СПГ на их побережье и перекачивать газ по суше на Украину», – объясняет Юшков.

    В таких условиях вкладываться в строительство СПГ-терминала на Украине никто не будет. В 2012 году Украина чуть было не построила такой терминал совместно с испанской Gas Natural Fenosa, было даже запланировано торжественное мероприятие для старта проекта. Однако оказалось, что украинских чиновников развел мошенник, который никакого отношения к испанской компании не имеет.

    «Все эти поставки через третьи страны являются демонстрацией политической лояльности США. Вашингтон хочет, чтобы все покупали американский газ, вот Украина и покупает.

    Американцы без стеснения политизируют тему энергетики и прямо говорят о том, что политические союзники должны покупать именно американские углеводороды. Трамп даже активнее, чем Байден, продвигает эту идею. Обещание ЕС закупить в ближайшие три года энергоносители у США на 750 млрд долларов – это тоже демонстрация лояльности ЕС», – говорит эксперт ФНЭБ.

    По его словам, сейчас на Украине есть две политические силы: одни элиты хотят продолжать показывать свою лояльность США, другие считают, что надо ориентироваться на европейцев и периодически, наоборот, пинать американцев, подыгрывая расколу в американо-европейских отношениях.

    Главное
    США анонсировали первый полет истребителя шестого поколения F-47
    Доходы Венесуэлы от нефти достигли 2 млрд долларов
    Во Франции потребовали закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Зеленский наградил главу МИД ФРГ Вадефуля орденом низкого статуса
    Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
    Вандал получил срок за порчу музея на Красной площади
    В Новосибирской области два студента устроили серию поджогов на АЗС

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии

    «Цифры шокируют». Такими словами министр финансов Финляндии оценивает проект нового бюджета страны – в котором все меньше средств даже на то, чтобы кормить собственных стариков. Происходящее прямо связано с двумя обстоятельствами: переживаемым страной демографическим кризисом и желанием Хельсинки отдать последние деньги на благо киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации