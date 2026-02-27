Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Почему американский СПГ не может добраться до Украины
Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ?
Украинский «Нафтогаз» хвастается, что впервые организовал поставку американского сжиженного природного газа на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда.
В рамках партнерства с литовским холдингом Ignitis Group обеспечена поставка 90 млн кубометров СПГ из США. «Нафтогаз» самостоятельно доставит этот газ на Украину в феврале–марте, заявил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Он добавил, что компания недавно также начала импортировать сжиженный газ через терминал в Германии.
Это далеко не первые попытки Украины начать закупать СПГ у США взамен российского газа. Еще в 2017 году Киев делал первые попытки поставлять газ из польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце. В декабре 2024 годы Украина говорила о закупке партии СПГ через Грецию.
Теперь заговорили о поставках через СПГ-терминал в Германии и далее через польскую территорию и через литовский порт Клайпеда.
Однако все эти истории объединяет одно. О закупке американского СПГ через третью страну сообщается в лучшем случае раз в год – и на этом все заканчивается. Несколько месяцев – пока этот танкер с СПГ идет в морской терминал – Украина поддерживает интерес к нему и хвастается успехом. Но никаких закупок на постоянной основе так и не происходит. Более того, до конца не совсем ясно – доходит ли этот американский газ реально до территории Украины.
«Действительно Украина периодически покупает американский СПГ. Но это исключительно пиар-акция, которую украинцы регулярно повторяют. Как правило, Украина помпезно заявляет о покупке партии СПГ, потом о том, что танкер пришел в какую-то страну, но дальше информация обрубается. Потому что они не доставляют этот газ на территорию самой Украины»,
– говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
По его словам, все происходит таким образом: «Нафтогаз» приобретает американский по происхождению СПГ у трейдеров, а потом перепродает его соседним странам. Физически молекулы американского газа не доходят до Украины, потому что это экономически бессмысленно. Зачем тянуть к себе этот газ, когда можно купить другой газ по более выгодной цене? Основные объемы импортного газа заходят на Украину через Венгрию и Словакию, которые покупают российский газ по «Турецкому потоку». Таким образом Украина перекупает все тот же российский по происхождению газ», – говорит Юшков.
Часть импортного газа приходит на Украину еще через Румынию, Болгарию и Молдавию по Трансбалканскому газопроводу в район Одессы, плюс небольшие объемы заходят из Польши через СПГ-терминал, добавляет эксперт.
«Я думаю, что практически весь закупаемый Украиной газ – российский, который приходит в европейские страны по «Турецкому потоку». Кроме того газа, который приходит из Польши. Через поляков украинцы могут докупать СПГ. Все, что идет с юга – тоже имеет скорее российский след, либо может попадаться иногда примесь азербайджанского газа», – считает эксперт ФНЭБ.
По данным «Нафтогаза», в 2025 году Украина импортировала почти 6 млрд кубометров природного газа. Компания увеличила объемы импорта из-за сокращения собственной добычи. Но американский СПГ все равно занимает небольшую долю в импорте – в 2025 году на него придется всего 600 млн кубометров. На 2026 год было законтрактовано лишь 300 млн кубометров СПГ, говорил в конце декабря коммерческий директор «Нафтогаза».
Тащить газ из Литвы экономически бессмысленно из-за протяженности маршрута – это удорожает и так недешевый СПГ. На спотовой европейской бирже газ стоит 420 долларов за тысячу кубометров. Украина при этом постоянно ищет в Европе того, кто готов дать деньги на импортный газ.
Та же ситуация с поставками СПГ из немецкого терминала через Польшу. «В целом Украина может попробовать и этот вариант, но у немцев небольшие объемы приемного терминала. Они сами пользуются услугами соседей: в Бельгию и Нидерланды приходят танкеры с СПГ, а оттуда уже трубопроводный газ идет в Германию. А сейчас вообще Балтийское море подмерзло – и прием газовозов на терминалы Германии остановился», – поясняет Юшков.
«Литва может стать транзитным хабом для поставок американского газа на Украину. В 2025 году Литва нарастила закупки СПГ из США с 1,4 млрд кубов за весь 2024 год до 2,16 млрд за 11 месяцев 2025 года. Это больше, чем потребление газа в самой Литве, которое составляет 1,6 млрд кубов. Значит, 560 млн кубов Литва реэкспортирует в сопредельные страны. Однако роль поставок СПГ для Восточной Европы не стоит преувеличивать. Основным источником сырья в регионе будут оставаться трубопроводные поставки из Норвегии, Азербайджана и России. Для увеличения роли СПГ необходимо строительство новых терминалов регазификации, а это потребует дополнительных вложений», – рассуждает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.
Возникает нетривиальный вопрос: почему Украина, которая так давно жаждет выслужиться перед США, не построила собственный СПГ-терминал или не пригнала плавучий СПГ-терминал в Одессу?
«Дело в том, что Турция давно отказалась пропускать танкеры-газовозы через проливы Босфор и Дарданеллы для поставок СПГ на Украину. Так как проливы перегружены, и это вопрос их безопасности. Турция предлагает выгружать СПГ на их побережье и перекачивать газ по суше на Украину», – объясняет Юшков.
В таких условиях вкладываться в строительство СПГ-терминала на Украине никто не будет. В 2012 году Украина чуть было не построила такой терминал совместно с испанской Gas Natural Fenosa, было даже запланировано торжественное мероприятие для старта проекта. Однако оказалось, что украинских чиновников развел мошенник, который никакого отношения к испанской компании не имеет.
«Все эти поставки через третьи страны являются демонстрацией политической лояльности США. Вашингтон хочет, чтобы все покупали американский газ, вот Украина и покупает.
Американцы без стеснения политизируют тему энергетики и прямо говорят о том, что политические союзники должны покупать именно американские углеводороды. Трамп даже активнее, чем Байден, продвигает эту идею. Обещание ЕС закупить в ближайшие три года энергоносители у США на 750 млрд долларов – это тоже демонстрация лояльности ЕС», – говорит эксперт ФНЭБ.
По его словам, сейчас на Украине есть две политические силы: одни элиты хотят продолжать показывать свою лояльность США, другие считают, что надо ориентироваться на европейцев и периодически, наоборот, пинать американцев, подыгрывая расколу в американо-европейских отношениях.