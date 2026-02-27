Почему американский СПГ не может добраться до Украины

Tекст: Ольга Самофалова

Украинский «Нафтогаз» хвастается, что впервые организовал поставку американского сжиженного природного газа на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда.

В рамках партнерства с литовским холдингом Ignitis Group обеспечена поставка 90 млн кубометров СПГ из США. «Нафтогаз» самостоятельно доставит этот газ на Украину в феврале–марте, заявил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Он добавил, что компания недавно также начала импортировать сжиженный газ через терминал в Германии.

Это далеко не первые попытки Украины начать закупать СПГ у США взамен российского газа. Еще в 2017 году Киев делал первые попытки поставлять газ из польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце. В декабре 2024 годы Украина говорила о закупке партии СПГ через Грецию.

Теперь заговорили о поставках через СПГ-терминал в Германии и далее через польскую территорию и через литовский порт Клайпеда.

Однако все эти истории объединяет одно. О закупке американского СПГ через третью страну сообщается в лучшем случае раз в год – и на этом все заканчивается. Несколько месяцев – пока этот танкер с СПГ идет в морской терминал – Украина поддерживает интерес к нему и хвастается успехом. Но никаких закупок на постоянной основе так и не происходит. Более того, до конца не совсем ясно – доходит ли этот американский газ реально до территории Украины.

«Действительно Украина периодически покупает американский СПГ. Но это исключительно пиар-акция, которую украинцы регулярно повторяют. Как правило, Украина помпезно заявляет о покупке партии СПГ, потом о том, что танкер пришел в какую-то страну, но дальше информация обрубается. Потому что они не доставляют этот газ на территорию самой Украины»,





– говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, все происходит таким образом: «Нафтогаз» приобретает американский по происхождению СПГ у трейдеров, а потом перепродает его соседним странам. Физически молекулы американского газа не доходят до Украины, потому что это экономически бессмысленно. Зачем тянуть к себе этот газ, когда можно купить другой газ по более выгодной цене? Основные объемы импортного газа заходят на Украину через Венгрию и Словакию, которые покупают российский газ по «Турецкому потоку». Таким образом Украина перекупает все тот же российский по происхождению газ», – говорит Юшков.

Часть импортного газа приходит на Украину еще через Румынию, Болгарию и Молдавию по Трансбалканскому газопроводу в район Одессы, плюс небольшие объемы заходят из Польши через СПГ-терминал, добавляет эксперт.

«Я думаю, что практически весь закупаемый Украиной газ – российский, который приходит в европейские страны по «Турецкому потоку». Кроме того газа, который приходит из Польши. Через поляков украинцы могут докупать СПГ. Все, что идет с юга – тоже имеет скорее российский след, либо может попадаться иногда примесь азербайджанского газа», – считает эксперт ФНЭБ.

По данным «Нафтогаза», в 2025 году Украина импортировала почти 6 млрд кубометров природного газа. Компания увеличила объемы импорта из-за сокращения собственной добычи. Но американский СПГ все равно занимает небольшую долю в импорте – в 2025 году на него придется всего 600 млн кубометров. На 2026 год было законтрактовано лишь 300 млн кубометров СПГ, говорил в конце декабря коммерческий директор «Нафтогаза».

Тащить газ из Литвы экономически бессмысленно из-за протяженности маршрута – это удорожает и так недешевый СПГ. На спотовой европейской бирже газ стоит 420 долларов за тысячу кубометров. Украина при этом постоянно ищет в Европе того, кто готов дать деньги на импортный газ.

Та же ситуация с поставками СПГ из немецкого терминала через Польшу. «В целом Украина может попробовать и этот вариант, но у немцев небольшие объемы приемного терминала. Они сами пользуются услугами соседей: в Бельгию и Нидерланды приходят танкеры с СПГ, а оттуда уже трубопроводный газ идет в Германию. А сейчас вообще Балтийское море подмерзло – и прием газовозов на терминалы Германии остановился», – поясняет Юшков.

«Литва может стать транзитным хабом для поставок американского газа на Украину. В 2025 году Литва нарастила закупки СПГ из США с 1,4 млрд кубов за весь 2024 год до 2,16 млрд за 11 месяцев 2025 года. Это больше, чем потребление газа в самой Литве, которое составляет 1,6 млрд кубов. Значит, 560 млн кубов Литва реэкспортирует в сопредельные страны. Однако роль поставок СПГ для Восточной Европы не стоит преувеличивать. Основным источником сырья в регионе будут оставаться трубопроводные поставки из Норвегии, Азербайджана и России. Для увеличения роли СПГ необходимо строительство новых терминалов регазификации, а это потребует дополнительных вложений», – рассуждает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

Возникает нетривиальный вопрос: почему Украина, которая так давно жаждет выслужиться перед США, не построила собственный СПГ-терминал или не пригнала плавучий СПГ-терминал в Одессу?

«Дело в том, что Турция давно отказалась пропускать танкеры-газовозы через проливы Босфор и Дарданеллы для поставок СПГ на Украину. Так как проливы перегружены, и это вопрос их безопасности. Турция предлагает выгружать СПГ на их побережье и перекачивать газ по суше на Украину», – объясняет Юшков.

В таких условиях вкладываться в строительство СПГ-терминала на Украине никто не будет. В 2012 году Украина чуть было не построила такой терминал совместно с испанской Gas Natural Fenosa, было даже запланировано торжественное мероприятие для старта проекта. Однако оказалось, что украинских чиновников развел мошенник, который никакого отношения к испанской компании не имеет.

«Все эти поставки через третьи страны являются демонстрацией политической лояльности США. Вашингтон хочет, чтобы все покупали американский газ, вот Украина и покупает.

Американцы без стеснения политизируют тему энергетики и прямо говорят о том, что политические союзники должны покупать именно американские углеводороды. Трамп даже активнее, чем Байден, продвигает эту идею. Обещание ЕС закупить в ближайшие три года энергоносители у США на 750 млрд долларов – это тоже демонстрация лояльности ЕС», – говорит эксперт ФНЭБ.

По его словам, сейчас на Украине есть две политические силы: одни элиты хотят продолжать показывать свою лояльность США, другие считают, что надо ориентироваться на европейцев и периодически, наоборот, пинать американцев, подыгрывая расколу в американо-европейских отношениях.