    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 13:35 • Новости дня

    Песков сообщил о продолжении работы Дмитриева с США по экономике

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвует в российско-американской рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков сообщил, что Кирилл Дмитриев продолжает свою работу в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет о рабочей группе, занимающейся вопросами экономических и торговых отношений между Россией и США.

    Песков подчеркнул, что при появлении конкретных итогов работы группы общественность будет своевременно проинформирована. Он также уточнил, что информация о возможных контактах Дмитриева в Женеве с представителями США будет предоставлена, когда появятся результаты.

    В четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве через два часа после начала встречи с американской стороной.

    25 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина фактически подставила Госдеп. Теперь США предстоит либо опровергнуть сообщения об отправке Украине ноты из-за удара по порту Новороссийска, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, о требовании Вашингтона к Киеву воздержаться от атак, сообщила посол Украины Ольга Стефанишина.

    «Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

    Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

    По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море. 

    «Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей».

    Эксперт подчеркнул, что Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. «Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

    Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

    «Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – заключил Анпилогов.

    Ранее Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

    Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

    По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

    Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

    В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    25 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    24 февраля 2026, 23:58 • Новости дня
    США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорится о приверженности «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», при этом за нее проголосовали 107 страна, против – 12 и 51 страна воздержалась, включая Соединенные Штаты.

    В принятой на Генассамблее ООН 24 февраля резолюции содержится призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

    «Американская делегация настаивала на отдельном голосовании по пунктам о территориальной целостности Украины и международном праве, однако их предложение было отклонено», – передает France24.

    Заместитель посла США Тэмми Брюс заявила: «Мы приветствуем призыв ООН к прекращению огня». Она также отметила, что «некоторые формулировки резолюции, вероятно, отвлекут внимание от дипломатических усилий», но не уточнила, какие именно.

    Украинские представители выразили разочарование позицией США. Замминистра иностранных дел Украины Мариана Бетса отметила, что Россия не проявляет готовности остановить спецоперацию, несмотря на международные усилия. Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Белый дом усилить давление на Москву и выразила надежду на принятие американским конгрессом законопроекта о тарифах и вторичных санкциях против государств, сотрудничающих с Россией.

    Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила, что Украине следует сосредоточиться на дипломатии для прекращения войны, «а не на инициировании очередного политизированного голосования».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Глава Евросовета призвал не допустить успеха России в переговорах. «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину. Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи.

    25 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Источник: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены, а место их проведения сейчас уточняется, сообщает источник.

    Консультации по украинскому урегулированию, в которых участвуют Москва, Вашингтон и Киев, сдвинуты по срокам, сообщает источник ТАСС. Собеседник агентства отметил: «Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется».

    Изначально предполагалось, что дипломатический диалог может возобновиться в Женеве уже 26 февраля. Теперь же организационные детали и точная площадка для переговоров находятся на стадии дополнительного согласования сторонами.

    Ранее Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля.

    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    26 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    Дмитриев спустя два часа покинул переговоры с США в Женеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ушел из отеля Four Seasons в Женеве через два часа после начала встречи с американской стороной.

    Спецпредставитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев спустя два часа покинул отель Four Seasons в Женеве, где проходили переговоры между США и Украиной, сообщает корреспондент ТАСС.

    Он отказался давать какие-либо комментарии по итогам. «Ничего не комментируем», – отметил спецпредставитель. По данным агентства, Дмитриев участвовал в двусторонних встречах, связанных с экономическим направлением сотрудничества между Россией и США.

    В четверг в Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, куда он прибыл для переговоров с украинской и иранской делегациями.


    26 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журнал Foreign Affairs указал, что Украина проигрывает России в конфликте, поскольку не располагает достаточными ресурсами для достижения своих военных целей и вынуждена искать компромисс.

    Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому Киев должен согласиться на компромиссный мир и территориальные уступки, пишет американский журнал Foreign Affairs. По мнению издания, ситуация на фронте складывается не в пользу Владимира Зеленского, который ставит перед страной недостижимые задачи. «У него нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Украина уступает России по численности армии, экономической мощи и вооружению, несмотря на помощь западных стран. Также подчеркивается, что коррупция подорвала все аспекты военных усилий Украины, включая строительство укреплений.

    Журнал считает, что цели России соответствуют ее возможностям и ситуации на поле боя, тогда как задачи Украины выглядят нереалистичными. Киев, по мнению Foreign Affairs, не располагает временем и инвестициями, чтобы противостоять преимуществам России, и ему, вероятно, придется согласиться на мирное соглашение, предусматривающее сдачу части украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Megaupload Ким Дотком также отметил, что стратегическое преимущество России распространяется не только на Украину, но и на западных союзников Киева, включая ЕС и НАТО.

    Ранее французское издание Le Monde заявило, что Москва обладает решающим преимуществом по массе, огневой мощи и мобилизационному потенциалу. А немецкая Berlin Zeitung признала, что Россия располагает промышленной базой, которую ЕС уже утратил, и это делает европейские державы лишь наблюдателями на мировой арене.


    25 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о множестве «креативных идей» на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе обсуждения украинского урегулирования спецпосланник США Стив Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах.

    Много креативных идей выдвигается в ходе переговоров об украинском урегулировании, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе выступления на украинском форуме YES Meeting он отметил, что не может обсуждать детали: «Есть много креативных идей на столе переговоров, которые я не могу обсуждать сегодня, потому что это, наверное, будет неуместно», передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что эти идеи считаются реалистичными и разумными. По его словам, даже если некоторые из них не сработают, важно продолжать попытки найти решение: «И даже если они не работают, то это не значит, что мы не пытаемся», – добавил он.

    Напомним, очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время. А секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил, что было достигнуто определенное продвижение в переговорах.

    Ранее в среду Уиткофф отметил конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.


    24 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    Ушаков: Россия доведет до США данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия.

    Россия намерена передать США информацию о возможном стремлении Киева получить ядерное оружие от западных стран, передает РИА «Новости». Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

    «До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет. Мы специально об этом будем разговаривать», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, Россия уже начала обсуждать этот вопрос с США по различным каналам и рассчитывает, что предоставленная информация будет воспринята серьезно.

    Служба внешней разведки России заявила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Посольство Франции назвало сообщения о передаче Украине ядерного оружия ложью.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче ядерного оружия Киеву и назвал их повторением старых обвинений.

    В МИД России отметили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    25 февраля 2026, 05:07 • Новости дня
    Уиткофф заявил, что Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона на переговорах в Женеве проявила конструктивный подход, они показали себя сдержанно, а также продемонстрировали готовность к диалогу, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Уиткофф положительно охарактеризовал взаимодействие с российской делегацией в рамках диалога по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», – сказал он.

    Спецпосланник президента США обратил внимание на то, что дискуссия велась в конструктивном ключе, она затрагивала как вопросы безопасности, так и экономическую повестку.

    Ранее Уиткофф отмечал, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в ближайшие 10 дней.

    Глава МИД России Лавров называл киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    24 февраля 2026, 23:35 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский Минфин расширил антироссийские санкции на четырех физических лиц и три компании, о чем сказано в сообщении Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).

    Министерство финансов США ввело санкции против лиц, занимающихся кражей и продажей кибер-инструментов правительства США, а также против брокера и его партнеров, занимающихся разработкой уязвимостей и базирующихся в России, за кражу коммерческой тайны США в соответствии с законом О защите американской интеллектуальной собственности (PAIPA) и Ззконом О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), сказано на странице OFAC, где представлены новые подсанкционные лица и компании.

    Санкции введены в рамках закона и мер, связанных с кибердеятельностью. В список внесены граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев, связанный с Зеленюком.

    Подсанкционными компаниями стали «Матрица» и зарегистрированные в Дубае Advance Security Solutions и Special Technology Services.

    На сайте Госдепа указано, что под санкции попала компания Matrix LLC (также известная как Operation Zero), российский брокер кибер-инструментов, который позиционирует себя как реселлер кибер-эксплойтов для различных клиентов, включая правительство России.

    Также упоминается Сергей Зеленюк, гражданин России, директор и единственный владелец Operation Zero. Компания и Зеленюк, по данным Госдепа, являются иностранными лицами, которые сознательно участвовали в краже коммерческих секретов граждан США или извлекли из нее выгоду. Эта кража произошла 5 января 2023 года или позже и с высокой долей вероятности может привести к существенной угрозе.

    «В результате сегодняшних действий <...> все имущество и имущественные интересы лиц, включенных в санкционный список, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем лица, являющегося гражданином США, блокируются», – сказано в релизе госдепа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России. Во вторник Британия  расширила антироссийские санкции на 297 новых позиций. Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России.

    25 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп обошел тему отношений с Россией в обращении к Конгрессу США

    Tекст: Вера Басилая

    В ежегодном обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп почти не затронул тему отношений с Россией, ограничившись лишь двумя упоминаниями.

    Американский лидер в ходе ежегодного обращения к Конгрессу обошел стороной тему диалога с Москвой, передает ТАСС.

    Президент США упомянул Россию всего два раза: в контексте конфликта на Украине и касательно наличия вооружений РФ у Венесуэлы.

    Выступление главы государства продлилось один час 48 минут, что стало абсолютным рекордом по продолжительности для посланий «О положении страны». Ранее пальму первенства удерживал Билл Клинтон, чья речь в 2000 году заняла один час 29 минут.

    Стоит отметить, что в марте 2025 года Трамп выступал перед законодателями один час 39 минут. Однако то мероприятие формально не считалось полноценным итоговым посланием, так как политик только вступил в должность во второй раз.

    Ранее в аэропорту Эндрюс приземлился военный Boeing-E4B Nightwatch перед ежегодным обращением президента США Дональда Трампа к Конгрессу.

    Напомним, в своей инаугурационной речи глава Белого дома вовсе не упомянул Россию и Украину.

    24 февраля 2026, 14:08 • Новости дня
    Гатилов: Ядерные испытания США спровоцируют эффект домино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отмена Соединенными Штатами моратория на проведение ядерных испытаний может привести к цепной реакции среди других стран, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Он отметил, что действия администрации США, включая распоряжения президента Дональда Трампа от октября 2025 года о возобновлении ядерных испытаний, усиливают сомнения относительно вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Предупреждаем, что выход США из своего национального моратория искусственно спровоцирует эффект домино, и ответственность за это целиком ляжет на Вашингтон», – заявил Гатилов во время сессии Конференции ООН по разоружению.

    Напомним, Госдеп подтвердил планы США возобновить ядерные испытания.

    25 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Victoria’s Secret зарегистрировала в России товарный знак по двум классам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский бренд Victoria’s Secret завершил процедуру регистрации товарного знака в России, он продает нижнее белье, джинсы, платья и средства гигиены.

    Компания Victoria’s Secret, ранее приостановившая деятельность в России, зарегистрировала свой товарный знак в стране. Корреспондент агентства  ТАСС сообщил, что заявка на регистрацию была подана в Роспатент 25 марта 2025 года из США.

    Согласно данным из базы ведомства, товарный знак Victoria’s Secret зарегистрирован по двум классам международной классификации товаров и услуг – № 3 и № 25. Классы включают в себя средства личной гигиены, одежду для сна, джинсы, платья, а также мужское и женское нижнее белье.

    Срок действия исключительного права на товарный знак в России установлен до 25 марта 2035 года. Это означает, что бренд сможет официально использовать и защищать свои обозначения на российском рынке в течение 10 лет с момента регистрации.

    Напомним, что в марте 2022 года компания временно приостановила работу в России, однако оформление товарного знака может свидетельствовать о сохранении интереса к российскому рынку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret по двум классам. До этого японский бренд Uniqlo подал в Роспатент сразу 11 новых заявок на товарные знаки.

    А глава Роспатента Юрий Зубов отметил усиление активности зарубежных и российских компаний в области регистрации интеллектуальной собственности.


