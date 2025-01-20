Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
Трамп в инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи в центральном зале Конгресса США – Ротонде – ни разу не упомянул Россию и Украину.
Вместо этого он сосредоточился на своей новой политике, которая, по его словам, позволит Соединенным Штатам стать силой, способной «прекратить все войны» и обеспечить единство в мире, передает ТАСС.
Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия.
Ранее в ходе инаугурационной речи он объявил о начале золотого века Америки и пообещал прекратить «политизацию Минюста». Трамп также пообещал вернуть свободу слова в США, объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом и заявил о введении режима ЧС на южной границе США.