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Щербинин назвал кибербезопасность критически важным направлением для Минобороны
Щербинин заявил о способности ИИ за минуты находить уязвимости
Кибербезопасность стала критически важным направлением работы для Министерства обороны России в связи с развитием искусственного интеллекта, заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Щербинин.
Развитие технологий искусственного интеллекта заставило российское военное ведомство обратить особое внимание на защиту отечественных информационных систем, пишет газета «Коммерсантъ». Подобная тенденция обусловлена многократным ускорением процессов выявления слабых мест в компьютерных сетях.
«В последние месяцы мы увидели, что мультиагентные платформы способны за минуты обнаруживать в информационных системах такое количество уязвимостей, на поиск которых даже высокопрофессиональным хакерам потребовался бы месяц», – заявил Щербинин.
Заместитель главы министерства добавил, что в связи с возникновением новых угроз кибербезопасность официально признана критически важным направлением. Ведомство уже ведет активную работу в этой сфере совместно с компетентными профильными службами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, техноблогер Эльдар Муртазин указал на превосходство алгоритмов над человеком в поиске слабых мест программного обеспечения.
Заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин сообщил о запуске специализированного хранилища видеоматериалов для обучения нейросетей военного назначения.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Щербинина на должность заместителя министра обороны по ИТ-направлению.