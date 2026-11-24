Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Путин назначил Гаглоева спецпредставителем по военно-мемориальным вопросам
Президент России Владимир Путин назначил своего советника Алана Гаглоева специальным представителем по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти.
Указ главы государства о новом кадровом назначении размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича специальным представителем президента Российской Федерации по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти», – говорится в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Путин сообщил о планах лидеров стран СНГ принять заявление о сохранении исторической памяти.
Гаглоев принял участие в досрочных выборах президента Южной Осетии.
Летом Путин назначил Гаглоева своим советником.