Путин заявил о курсе на комплексное развитие связей с Брунеем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский президент на встрече с султаном Государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом заявил о нацеленности Москвы на всестороннее укрепление двусторонних связей, передает ТАСС.

«Ваше величество, мы настроены на комплексное развитие отношений с Брунеем на основе принципов равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отдельно указал на значительные возможности для расширения сотрудничества в сфере туризма и гуманитарных обменов между Россией и Брунеем. По его словам, развитию таких контактов помогает наличие двухнедельного безвизового режима между двумя странами.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите «Россия – АСЕАН». Мероприятие объединяет представителей стран Юго-Восточной Азии и российского бизнеса для обсуждения перспектив сотрудничества.

Юбилейный саммит в честь 35-летия отношений между Россией и АСЕАН проходит с 17 по 19 июня. На полях бизнес-форума российский президент проведет ряд двусторонних встреч.