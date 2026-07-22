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Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.
Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».
Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.
Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.
Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.
В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.
В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.
В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.