Госдума одобрила страховку для электронных кошельков россиян
Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о защите средств на электронных кошельках, установив лимит возмещения аналогично банковским депозитам.
Парламентарии приняли в первом чтении инициативу, которая распространяет систему страхования банковских вкладов на электронные кошельки, передает РИА «Новости».Д
окумент внесла группа законодателей во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно пояснительной записке, проект разработан для «включения электронных денежных средств клиентов банков в периметр страховой защиты системы обязательного страхования вкладов в банках» России.
Сейчас при отзыве лицензии у банка вкладчики могут вернуть до 1,4 млн рублей, однако на электронные деньги это правило не распространяется. Новый закон устраняет пробел, гарантируя защиту средств по аналогии с обычными счетами. Для получения страховки пользователям придется пройти идентификацию, так как на анонимные кошельки гарантии не распространяются.
Требования физических лиц по договорам перевода электронных средств планируют удовлетворять в первую очередь. Претензии, связанные с предпринимательской деятельностью, попадут в третью очередь выплат. По словам Аксакова, цифровизация требует равной защиты сбережений граждан, поэтому сохранность любых размещенных в банковской системе денег должна быть стопроцентно гарантирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости анализа включения электронных кошельков в систему страхования.
Агентство по страхованию вкладов выявило на незастрахованных виртуальных кошельках лишенного лицензии Киви-банка 4,4 млрд рублей.
Позднее депутаты предложили увеличить максимальную сумму страхового возмещения по банковским вкладам до 2,8 млн рублей.