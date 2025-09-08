«Аэрофлот» сообщил о планах подписать контракты на 90 МС-21

«Аэрофлот» решил до конца 2023 года подписать контракт на 90 самолетов МС-21

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что обсуждение условий контракта на 90 самолетов МС-21 находится в активной стадии и должна завершиться подписанием до конца текущего года.

Он отметил: «Есть уже подписанный твердый контракт на первые 18 машин. Активно обсуждаем условия следующего контракта на 90 самолетов. Хотели бы до конца года это обсуждение завершить и выйти на подписание твердых контрактов. Мы готовы, на нашей стороне точно никаких сдерживающих факторов».

По словам Александровского, парк группы может увеличиться до 460 самолетов к 2030 году за счет поставок отечественной авиационной техники. Он уточнил, что к 2033–2035 годам доля российских авиалайнеров в авиапарке «Аэрофлота» может составить около 50%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил факт лидерства страны в способности производить самостоятельно все комплектующие для самолетов.

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отметил, что организацию создания российских самолетов необходимо ускорять. В Комсомольске-на-Амуре прошли успешные летные испытания самолета SJ-100, построенного с применением отечественных технологий.