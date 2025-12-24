Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.3 комментария
В МВД обещали помочь семьям погибших сотрудников ДПС в Москве
Семьям двух сотрудников полиции, погибших при взрыве в столице, окажут всестороннюю поддержку, сообщили в Главном управлении МВД по городу.
Руководство и личный состав ведомства выразили искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МВД.
Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.
Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство. Погибли оба сотрудника и еще один человек.
Ранее СК России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы.